Verissimo, gli ospiti di sabato 6 e domenica 7 maggio 2023

Il weekend è alle porte e si rinnova il consueto appuntamento con il talk show pomeridiano, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Questa settimana il salotto dedicherà uno speciale all’incoronazione di Re Carlo III e andrà dunque in onda tre volte.

Verissimo, il collegamento mattutino per l’incoronazione di Carlo

Sabato 6 maggio, a partire dalle 10.45 (ora italiana), in collaborazione con TG5 presenterà infatti L’incoronazione di Carlo III. Silvia Toffanin seguirà in diretta uno dei momenti più attesi dell’anno che sarà raccontato dagli inviati del Tg5 Dario Maltese e Susanna Galeazzi, in collegamento dall’Abbazia di Westminster, e da Federico Gatti, in collegamento da Buckingham Palace. Presenti in studio, invece, Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica.

Gli ospiti di sabato 6 maggio 2023

Al pomeriggio, invece, saranno con la conduttrice Diletta Leotta, in dolce attesa della sua prima figlia dal calciatore Loris Karius, Bianca Atzei e Stefano Corti, neo genitori di Noa Alexander, e la conduttrice Elenoire Casalegno. Presente in studio anche Natalia Mastrota, la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, per la prima volta in televisione. Infine, Verissimo celebrerà i 60 anni dei Nomadi con Francesco Pannofino e Beppe Carletti.

Gli ospiti di domenica 7 maggio 2023

Il secondo appuntamento della settimana con Verissimo si aprirà con Paola Barale, la conduttrice che ha fatto un pezzo della televisione italiana di fine anni ’90 che il suo primo libro Non è poi la fine del mondo. Protagonista della puntata anche la storia di una bella amicizia tra donne dello spettacolo, Milena Miconi, Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Angela Melillo. Come di consueto, spazio anche ad Amici di Maria De Filippi con la vita e il percorso artistico dei giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. La puntata si chiuderà con l’intervista di coppia per Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati.