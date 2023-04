Verissimo, gli ospiti di sabato 29 e domenica 30 aprile 2023

Anche questa settimana torna l’appuntamento del weekend con Silvia Toffanin ed i suoi ospiti con Verissimo. Spazio all’attualità e allo spettacolo con grandi nomi sia sabato 29 che domenica 30 aprile 2023.

Verissimo, gli ospiti di sabato 29 aprile

Il primo appuntamento con il salotto della Toffanin vedrà graditi ritorni come Claudio Bisio, che sarà insieme alla moglie Sandra Bonzi per un’intervista di coppia con la quale si racconteranno al pubblico, e Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica, per un’altra intervista a due. La puntata di sabato vedrà un altro graditissimo ritorno con l’attrice Gabriella Pession, da qualche tempo lontana dagli schermi e residente in America con il marito Richard e il figlio. Concluderanno la puntata l’ultimo eliminato dal serale di Amici – questa settimana tocca al ballerino Ramon che ha perso la sfida contro l’amico Cricca ma ha ottenuto una borsa di studio in una delle scuole più importanti e prestigiose di New York – e Primo Reggiani con Raniero Monaco di Lapio, due dei protagonisti de Il Patriarca, la nuova serie di Canale 5 che sta ottenendo buoni riscontri di pubblico.

Verissimo, gli ospiti di domenica 30 aprile

Grande attesa anche per il pomeriggio di domenica, quando la Toffanin avrà in studio Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi che negli ultimi giorni ha rilasciato dichiarazioni importanti in vista della riapertura delle indagini sulla scomparsa di sua sorella avvenuta nel 1983. A Verissimo l’uomo racconterà in una lunga intervista la sua verità svelando anche gli ultimi aggiornamenti della vicenda. Dopo l’attualità, nel secondo appuntamento del weekend ci sarà spazio allo spettacolo ed alla simpatia di Michelle Hunziker, che ritorna nel salotto di Verissimo insieme a Gerry Scotti. Ospiti, sempre domenica 30 aprile, il giornalista Paolo Brosio che racconterà il dolore per la perdita della madre e l’opinionista tv Gianni Sperti. Chiuderanno l’appuntamento settimanale, direttamente da Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino.