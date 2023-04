Verissimo, gli ospiti di sabato 22 aprile e domenica 23 aprile 2023

Come ogni settimana anche questo weekend Silvia Toffanin tornerà nelle case dei telespettatori in compagnia dei suoi ospiti. Verissimo va in onda il sabato e la domenica pomeriggio alle 16.30 su Canale 5 e tutte le settimane ospita personaggi del mondo dello spettacolo che raccontano della loro vita personale e professionale parlando di amore, amicizia e lavoro.

Verissimo, gli ospiti di sabato 22 aprile

Sabato 22 aprile, primo appuntamento del weekend, si alterneranno in studio:

Vladimir Luxuria che aprirà la puntata, attualmente impegnata come opinionista a L’Isola dei famosi;

che aprirà la puntata, attualmente impegnata come opinionista a L’Isola dei famosi; Martina Stella , da tempo lontana dallo spettacolo. L’attrice, alla soglia dei 40 anni, debuttò giovanissima nel film di Muccino, L’ultimo bacio, ed oggi è mamma di due figli Ginevra e Leonardo. Nella sua intervista parlerà della vita da mamma e della sua carriera;

, da tempo lontana dallo spettacolo. L’attrice, alla soglia dei 40 anni, debuttò giovanissima nel film di Muccino, L’ultimo bacio, ed oggi è mamma di due figli Ginevra e Leonardo. Nella sua intervista parlerà della vita da mamma e della sua carriera; la cantante Federica che ha appena concluso la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi;

che ha appena concluso la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi; Milena Miconi, che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Sempre sabato, la Toffanin avrà in studio, per la prima volta, Antonia Liskova, protagonista femminile della fiction di Canale 5 Il Patriarca e l’attrice Paola Caruso. Infine, per parlare del suo percorso di vita, il monaco buddista e make up artist Kodo Nishimura, attivista dei diritti Lgbtq+.

Verissimo, gli ospiti di domenica 23 aprile

Durante la puntata di domenica pomeriggio, invece, ci saranno insieme alla Toffanin nello studio di Verissimo:

l’Étoile del Teatro alla Scala, il celebre ballerino Roberto Bolle ;

; Sonia Bruganelli che aveva annunciato il suo ritorno dopo il Grande Fratello Vip, per la prima volta insieme alla figlia Adele Bonolis;

che aveva annunciato il suo ritorno dopo il Grande Fratello Vip, per la prima volta insieme alla figlia Adele Bonolis; un’altra coppia mamma-figlio, Romina Power e Yari Carrisi Power.

Durante il secondo appuntamento del weekend grande spazio sarà dedicato anche alla musica. In studio a Verissimo ci saranno infatti i Pooh, che con 100 milioni di dischi venduti hanno fatto la storia della musica italiana. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno la loro lunga carriera fra ricordi, aneddoti e tanta musica.