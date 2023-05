Verissimo, gli ospiti di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

Nuovo appuntamento con Verissimo sabato 13 e domenica 14 maggio 2023. Nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. Nell’ultimo appuntamento della stagione tanto spazio sarà dedicato ai concorrenti di Amici.

Verissimo, gli ospiti di sabato 13 maggio 2023

Sabato sarà infatti la volta del cantante Aaron Cenere, eliminato la scorsa puntata, e di Maddalena Svevi. I due ex concorrenti racconteranno l’esperienza nel talent di Maria De Filippi. Sempre da Amici, ospite a Verissimo anche il cantante Giovanni Cricca, considerato uno degli allievi più promettenti di questa edizione e che ha lasciato il programma durante la puntata del 30 aprile perdendo la sfida proprio con Aaron prima della semifinale. Spazio ancora alla musica con Paola & Chiara che, dopo la partecipazione a Sanremo, stanno riscuotendo molto successo con hit che fanno ballare e ricordano gli anni ’80. Infine in studio arriverà anche la cantante Arisa.

Verissimo, gli ospiti di domenica 14 maggio 2023

Per quanto riguarda il secondo appuntamento del weekend, invece, in studio con la Toffanin ci sarà Hilal Altinbilek, una delle protagoniste di Terra Amara. L’attrice e modella turca, di origini croate da parte di madre e kosovare da parte di padre, interpreta nella soap opera di Canale 5, grande successo della stagione, il ruolo di Züleyha Altun Yaman. Anche domenica verrà darà spazio al talent show di Maria De Filippi, con l’ospitata di tutti i finalisti di questa stagione: Isobel, Angelina, Mattia e Wax. I ragazzi saranno intervistati a poche ore dalla finale, che questa settimana andrà in onda domenica 14 maggio 2023 visto la messa in onda su Rai 1 dell’Eurovision Song Contest 2023. Angelina e Wax gareggiano per il circuito canto, Isobel e Mattia per il ballo.

L’appuntamento di questa settimana è l’ultimo della stagione. La trasmissione della Toffanin proseguirà per le prossime settimane con Verissimo Le storie, una raccolta delle interviste più emozionanti realizzate quest’anno a cui si aggiungeranno esclusive e contributi inediti.