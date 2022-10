Verissimo, Belen Rodriguez: «Io e Stefano siamo ancora sposati»

«Ho imparato ad amarmi di più e questo mi fa funzionare meglio. Prima ero meno sicura e meno in forma, con più incertezze». Così Belen Rodriguez confessa a Silvia Toffanin la sua relazione con Stefano De Martino e il suo periodo difficile.

Belen Rodriguez, la conferma a Verissimo

«Mi sono fatta aiutare dalla psicoanalisi, oggi sono felice e serena» ha svelato la conduttrice alla trasmissione di Canale 5. Stando a quanto ha rivelato la stessa Belen, tra le origini del suo malessere ci sarebbe stato un rapporto conflittuale con la madre, ma ora tutto sembra passato e Stefano De Martino è sempre al suo fianco. Anche la Toffanin nota che la situazione è notevolmente migliorata nella vita di Belen. «Wow, come parli con saggezza. Ti vedo più donna» commenta.

«Grazie per avermi sempre raccontata con rispetto, è un onore venire da te perché porti rispetto alle altre donne. Sei molto rispettosa anche nei momenti di sofferenza. Qui ci si sente a casa» ha spiegato Belen. Alla fine, la conduttrice argentina ha spiegato che il percorso fatto l’ha aiutata anche a superare le criticità con la madre.

Cosa ha detto la showgirl

Qual è ora la situazione con De Martino? «Siamo ancora sposati. Abbiamo chiesto il divorzio ma poi siamo tornati insieme. Ci siamo rilasciati, abbiamo chiesto un’altra volta il divorzio. Il giudice ci ha detto: ‘Aspettate un attimo’. Poi siamo tornati assieme e la richiesta di divorzio è decaduta. Quindi siamo ancora marito e moglie. La prima volta non è andata, dopo la seconda volta che ci siamo lasciati per lui non è stato facile perché io ho avuto una figlia da un’altra persona. Lui però ha accettato il tutto. E solo per aver accettato ciò, per me lui ha vinto. Lo stimo molto» ha chiarito Belen.

Cosa aveva causato la fine della loro relazione? «Avevo più introiti e questa cosa può mettere in difficoltà qualcun altro. Ora ha trovato la sua strada e tutto va molto meglio. Non è più il principe consorte» ha concluso Belen. Ora, però, il loro amore sembra essere più forte che mai.