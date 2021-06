A Coca Cola il 30% di Caffè Vergnano e l’esclusiva della distribuzione all’estero

Caffè Vergnano ha concluso un accordo con Coca-Cola che prevede la distribuzione esclusiva dei suoi prodotti sui mercati esteri. L’intesa prevede anche la cessione del 30 per cento dell’azienda torinese al leader americano nel comparto delle bevande ma la governance resterà nelle mani della famiglia al timone della più antica torrefazione d’Italia, fondata nel 1882 da Domenico Vergnano. La partnership mira a «rafforzare la presenza del brand fuori dall’Italia», è scritto in una nota dell’azienda, «posizionando il marchio e i suoi prodotti nel segmento premium all’interno dell’offerta di Coca-Cola».

Vergnano: una società di famiglia gestita dalla quarta generazione

È una tradizione radicata e ricca di storia quella della famiglia Vergnano, un family business con un’offerta completa in grado di soddisfare i gusti e i palati di tutti gli amanti del caffè. Oggi l’azienda è guidata dalla quarta generazione, con Carlo Vergnano presidente, e Carolina, Pietro ed Enrico nel consiglio d’amministrazione. L’accordo raggiunto con Coca-Cola farà conoscere ancor di più il marchio all’estero e avrà riflessi sul fatturato: nel 2019 i ricavi di Caffè Vergnano hanno superato gli 80 milioni di euro – il bilancio ha chiuso a 94,6 milioni – mentre nel 2020 il fatturato è sceso a 80,6 milioni, una diminuzione contenuta e per certi versi attesa, considerato il peso della pandemia sull’economia mondiale. L’accordo siglato con la Coca-Cola «contribuirà a sviluppare nuove opportunità di crescita e sostenere il viaggio del nostro brand al di fuori del mercato domestico», recita ancora la nota. «La nostra expertise porta con sé valori che appartengono a una tradizione radicata e ricca di storia; il caffè non è solo un prodotto ma un rito sociale che attraversa Paesi e continenti. Combinando l’esperienza, il know-how di Coca-Cola con la qualità delle nostre miscele e la profonda conoscenza del settore, siamo certi che questa si rivelerà una partnership illuminata per esportare nel mondo i valori e la cultura dell’autentico espresso italiano».

Vergnano: una rete di oltre 160 caffetterie in Italia e nel mondo

Sono 163 a oggi le caffetterie Vergnano sparse sul territorio: 106 in Italia, 29 in Europa, 28 nel resto del mondo. Una rete in costante crescita che focalizza la distribuzione del prodotto nelle aree ritenute più strategiche e sui mercati che manifestano un crescente interesse verso il caffè. Un terzo del fatturato aziendale deriva dall’estero, quota che è destinata a registrare un trend di crescita nei prossimi anni. Il web è un canale di vendita interessante ma per proporre e valorizzare il prodotto premium resta fondamentale il contatto diretto con il consumatore.