Dl aiuti quater, i deputati Verdi-Sinistra protestano alla Camera con le mani nere

In aula alla Camera sfocia la protesta dei deputati e delle deputate di Alleanza Verdi-Sinistra contro alcune misure del decreto legge aiuti quater. Si tratta di quelle norme che permetteranno nuove trivellazioni nel mare Adriatico. E così in Parlamento, durante il voto di fiducia al decreto, AVS ha alzato gli scudi con una protesta plateale. I deputati si sono alzati e hanno sollevato le mani, dipinte di nero, contro quella che Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, su Twitter definisce una norma «responsabile di un futuro nero per i cittadini e le cittadine del nostro Paese».

Contro un decreto responsabile di un futuro nero per i cittadini e le cittadine del nostro Paese. #trivelle #LobbyPetrolio #caroEnergia #AlleanzaVerdiSinistra pic.twitter.com/RXUNJIAvb0 — nicola fratoianni (@NFratoianni) January 12, 2023

Alleanza Verdi-Sinistra contro le trivellazioni

A spiegare la vicenda è stata la capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra, Luana Zanella: «Le deputate e i deputati di Avs hanno alzato le mani tinte di nero per protestare contro l’anti-storica e scellerata decisione di tornare alle trivelle. Il nostro gesto in Aula per dire a governo e maggioranza che hanno le mani sporche di carbone e petrolio, come il futuro che ci stanno lasciando». E se Fratoianni ha parlato di «futuro nero», non è da meno il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. Su Facebook, infatti, il deputato ha scritto: «Oggi durante il voto di fiducia sul dl aiuti quater con tutti i deputati del gruppo Alleanza Verdi Sinistra con le mani dipinte di nero. Questo nero rappresenta il colore del futuro che questo Governo ci lascerà».

Europa Verde: «Avete le mani sporche del nostro futuro»

Anche sul profilo ufficiale Twitter di Europa Verde sono state rilanciate, diverse ore più tardi, le foto della protesta. Il testo del tweet è emblematico del pensiero dell’alleanza: «Avete le mani nere, sporche del nostro futuro! Il governo Meloni ha appena votato il via libera a nuove trivellazioni nell’Adriatico, condannandoci all’eterno ritorno al fossile. Una scelta priva di qualsiasi fondamento o utilità pratica».