Verano Brianza, scoperto il piromane che ha dato fuoco a 28 auto

È stato identificato e denunciato a Verano Brianza un uomo di 39 anni accusato di essere il piromane che ha dato fuoco a 28 auto, tra cui tre della Polizia Locale, tra le province di Monza e di Como. L’uomo è un senza fissa dimora.

Piromane denunciato a Verano Brianza

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza delle zone colpite, i Carabinieri sono riusciti a identificarlo. Il 39enne è stato ripreso mentre si allontanava in sella ad una bicicletta la notte del suo ultimo colpo a Giussano. Le indagini erano scattate dopo che il 6 aprile 2022 ignoti avevano incendiato dolosamente sette vetture parcheggiate nel centro del paese. Tutte zone vicine tra loro e facilmente raggiungibili anche a piedi o in bicicletta.

I militari, acquisite e analizzate le immagini degli impianti di video-sorveglianza della zona, hanno immediatamente notato che, mentre scoppiavano i roghi, un uomo aveva effettuato vari spostamenti in sella ad una bici.

Si tratterebbe di un uomo di origini calabresi che da tempo si è trasferito in Brianza e che non ha un domicilio fisso. Il 39enne è un pluripregiudicato per estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, furto, maltrattamenti in famiglia e altri reati. All’epoca era stato rintracciato in una casa con ancora addosso i vestiti usati durante gli incendi alle auto. In seguito alle indagini è stato riconosciuto responsabile anche di altri roghi.

I roghi tra Monza e Como

I roghi si sono verificati nell’aprile dell’anno scorso a Verano Brianza (Monza), tra Giussano e Verano (Monza), Carugo e Mariano Comense (Como). Secondo i Carabinieri, nella notte in cui l’uomo, a bordo della propria bicicletta, avrebbe incendiato le prime auto, si sarebbe poi recato anche nei vicini comuni incendiandone altre dodici. Denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, che ne ha richiesto il rinviato a giudizio, attualmente si trova nel carcere di Rimini. È accusato di aver bruciato altre sette auto nel capoluogo romagnolo tra il 21 e il 23 febbraio 2022, un mese e mezzo prima dei fatti di Giussano e degli altri comuni di Monza-Brianza.