Vera Miales, chi è la modella moldava fidanzata con Amedeo Goria

Modella e influencer di origini moldave, Vera Miales è un volto noto del salotto di Pomeriggio Cinque e nel 2022 è stata scelta per prendere parte alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione: vediamo chi è, cosa fa e chi è il suo fidanzato.

Chi è Vera Miales

Nata nel 1984, si è trasferita in Italia per seguire il suo sogno di diventare modella e ha iniziato a lavorare per alcune agenzie di moda. Nel frattempo si è anche occupata di incrementare la propria attività sui social network arrivando ad essere seguita da migliaia di persone tali da renderla una vera e propria influencer. Mora e dal fisico longilineo, il suo profilo è ricco di foto che la vedono posare per marchi e brand di moda ma anche di momenti di vita quotidiana.

Oltre a solo servizi fotografici e partecipazioni ad eventi centrali nello show-business, è comparsa anche sul piccolo schermo come attrice in alcuni scherzi realizzati da Le Iene prima di diventare una presenza costante dei salotti di Barbara D’Urso. Più volte si è infatti trovata a dover difendere pubblicamente i sentimenti che prova per il fidanzato, 31 anni più grande di lei, dopo le accuse di stare al suo fianco non per amore.

Vera Miales: il fidanzato Amedeo Goria

La modella è sentimentalmente legata ad Amedeo Goria, giornalista sportivo e personaggio televisivo nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore è stata ufficializzata proprio nel 2021 in concomitanza con lo svolgimento della trasmissione, dove la stessa Vera si era recata per smentire la sua presunta gravidanza.

A poche settimane dall’ingresso nella casa di Amedeo, erano infatti stati condivisi degli scatti dove la modella sembrava essere in dolce attesa: lei stessa aveva però chiesto un incontro con il compagno in cui aveva chiarito di non essere incinta. “Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo perché la paternità per me è un capitolo chiuso”, aveva dichiarato Goria in merito.