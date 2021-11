Contro la Svizzera, stasera l’Italia di Roberto Mancini può fare un passo decisivo verso i Mondiali in Qatar del 2022, evitando di fare come quella che, guidata da Gian Piero Ventura, fallì clamorosamente la qualificazione a Russia 2018. Curiosamente, proprio oggi è arrivato l’annuncio da parte dell’ex commissario tecnico azzurro, in panchina nello sciagurato spareggio di San Siro contro la Svezia: Ventura non allenerà più.

Ventura, l’addio e gli auguri a Mancini

Gian Piero Ventura ha dato l’addio alla panchina nel corso di un’intervista a Tuttomercatoweb. «Ho deciso di fermarmi. Non voglio più affrontare discorsi di campo. Dopo 37 anni di calcio con tante soddisfazioni e qualche momento negativo penso sia un mio diritto riprendere la mia vita. Gli anni passano, voglio godermi la vita», ha dichiarato l’ex allenatore dell’Italia, facendo poi gli auguri a quello attuale, già vincitore dell’Europeo: «Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli». 16 in tutto le panchine azzurre di Ventura, di cui 12 in match ufficiali: 7 vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle qualificazioni mondiali poi fallite.

Ventura, la carriera

L’ultima squadra allenata da Ventura è stata la Salernitana, nel 2019/20, in Serie B, con accesso ai play-off sfumato in extremis dopo una stagione trascorsa nelle posizioni di vetta. L’ultima esperienza in A è stata invece quella sulla panchina del Chievo, nel 2018/19, la prima dopo la debacle azzurra e l’esonero da ct arrivato il 15 novembre 2017: appena quattro gare, da subentrato a D’Anna. Un pareggio e tre sconfitte, poi le dimissioni. La lunghissima la carriera da allenatore di Ventura (che a gennaio compie 74 anni) sarà principalmente ricordata per le avventure sulle panchine di Bari e Torino: cinque in particolare le stagioni alla guida dei granata, con promozione dalla B alla A nella prima. Risultato ottenuto anche con Cagliari e Lecce (doppio salto dalla C1 con i salentini), a cui si aggiungono, nel palmares, due vittorie del campionato Interregionale con Entella e Pistoiese.