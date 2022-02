Vento a Milano, si stacca il tetto della stazione centrale

È il forte vento a caratterizzare questo inizio settimana a Milano, ma più generale, in gran parte della Lombardia. Le raffiche, infatti, si susseguono da ieri sera, come sottolineato dall’Arpa regionale. La causa sarebbe da rintracciare nell’addossamento di un fronte freddo proveniente dall’arco alpino a cui avrebbero fatto seguito una serie di nevicate in montagna, ma soprattutto un notevole rinforzo del vento a tutte le quote. Il favonio, questo il nome del vento, imperverserà nelle ore centrali di oggi, lunedì 7 febbraio 2022.

allertaLOM Previsione per Regione Lombardia del 07/02/2022 per il rischio Idro-Meteo – Vento forte https://t.co/uHlg9CYFot pic.twitter.com/us6CxxDYhP — luciana pascali (@berenicegalatea) February 7, 2022

A causa del forte vento gravemente ferito un uomo a Settala, nel milanese

E, purtroppo, come spesso accade in situazioni simili inizia a prendere forma anche il bollettino dei danni. A Settala, nel milanese, è rimasto gravemente ferito un uomo di 76 anni. Impegnato nelle operazioni di potatura delle piante è rimasto schiacciato da un albero caduto in seguito alle raffiche. Pesante il referto medico. Trauma cranico, al volto e alle gambe, oltre a una frattura del piede. Per lui si è reso necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

A Milano c’è così tanto vento che sono venuti giù un po’ di alberi

(foto stazione Centrale) pic.twitter.com/vqv6N5VOdR — Alessandro Wilcke (@sandrowilcke) February 7, 2022

Milano, volato il tetto della stazione centrale

Al vento è legato anche lo sradicamento di una parte del tetto della stazione centrale di Milano. Sul posto tempestivamente sono giunti i tecnici impegnati nelle operazioni di quantificazione del danno. Ma, soprattutto, di messa in sicurezza della struttura. Numerosi come di consueto, infatti, erano i pendolari e i viaggiatori presenti alla stazione. Volate per il forte vento persino le bandiere italiana, europea e della Regione Lombardia esposte sopra l’ingresso del consiglio regionale in via Filzi. Anche questo è stato transennato.