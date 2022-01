Venne dal freddo, serie tv in streaming: trama ed episodi

Netflix al lavoro su una nuova serie TV dal titolo Venne dal Freddo, in originale In from the Cold. La fiction sarà composta da 8 episodi da 50 minuti circa ciascuno e sarà disponibile sulla piattaforma streaming: ecco la trama e il cast di Venne dal Freddo.

Venne dal Freddo serie TV trama e anticipazioni

A gennaio 2020 Netflix ha approvato la produzione di uno spy drama con una piega soprannaturale. Il progetto è stato affidato ad Adam Glass, scrittore e produttore di show celebri come Supernatural e The Chi. Il debutto di Venne dal Freddo su Netflix è previsto per il 28 gennaio 2022. Ecco la trama di Venne dal Freddo.

Protagonista della fiction è una mamma single americana che ha un oscuro segreto inerente il suo passato. Da più giovane Jenny, questo il nome della donna, ha lavorato come spia russa a un esperimento top secret del KGB che le ha conferito abilità speciali. Durante una vacanza in Europa con la figlia, però, è costretta dalla CIA a riaprire il capitolo della sua vita ormai dimenticato.

Dopo una misteriosa serie di incidenti folli e sanguinari che suggeriscono l’azione di qualcuno con le sue stesse capacità contro persone innocenti, Jenny è dunque ad uscire dall’ombra per fermare il colpevole. Il rischio, altrimenti, è quello di perdere la famiglia e la nuova vita che si è costruita.

Cast, attori e personaggi

A guidare il cast della serie TV Venne dal Freddo è Margarita Levieva, attrice già comparsa in Revenge, The Blacklist e The Deuce: la via del porno. Lei veste i panni della protagonista Jenny Franklin. A dividere la scena con lei sono i seguenti attori con i rispettivi personaggi: