Venezia-Spezia: è questa l’unica partita in programma domenica 19 settembre alle ore 15, per il quarto turno del campionato di calcio di Serie A. Uno scontro diretto tra due squadre che, secondo i pronostici, dovrebbero lottare fino all’ultimo per la permanenza nella massima serie, dove non ci sono precedenti. 26 quelli tra Serie B e Coppa Italia, con il bilancio complessivo che sorride ai lagunari (13 vittorie a 4, più 9 pareggi). Teatro del match tra Venezia e Spezia sarà lo stadio Pier Luigi Penzo, i cui lavori di adeguamento sono stati completati a tempo di record.

Venezia-Spezia, le formazioni

Venezia reduce dalla vittoria di Empoli, dove ha conquistato gli unici tre punti del suo campionato, Spezia che finora ha raccolto solo un pareggio. Per entrambe sarà davvero importante fare punti. 4-3-3 è lo schema scelto da Zanetti per il suo Venezia: in difesa Caldara e Ceccaroni come coppia centrale, a sinistra Molinaro che ha vinto il ballottaggio con Schnegg. In mezzo Vacca a dirigere il gioco, in attacco gioca l’ex Okereke, confermato Thomas Henry nel ruolo di centravanti. Stesso schema per lo Spezia. Out Agudelo e Colley per infortunio, Thiago Motta in attacco punta su Antiste, con Verde e Gyasi esterni alti. In mezzo al campo, Sala in cabina di regia, ai suoi lati Maggiore e Kovalenko. Dietro, formeranno la coppia centrale difensiva Erlic e Nikolaou.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Okereke, Henry, Johnsen.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Bastoni; Maggiore, Sala, Kovalenko; Verde, Antiste, Gyasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spezia Calcio (@acspezia)

Venezia-Spezia, chi arbitra

Lo scontro salvezza tra Venezia e Spezia è stato affidato all’arbitro Abisso, che al Penzo sarà coadiuvato da Rocca e Zingarelli. Come quarto uomo c’è Massimi. Al Var l’arbitro Di Bello, assistito da Galetto.

Venezia-Spezia, dove vedere la partita

Venezia-Spezia, con calcio d’inizio alle ore 15, sarà trasmesse in diretta e in esclusiva da DAZN. Telecronaca di Federico Zanon, affiancato dall’ex calciatore Fabio Bazzani.