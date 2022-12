Venezia, lite sulle scale del condominio: morto 67enne picchiato

Venezia, una lite in condominio finisce in tragedia. Il morto è Paolo Marangon, un 67enne che abitava proprio in quel condominio. Il fatto è avvenuto in un paese nelle vicinanze, Sottomarina di Chioggia. Stando a una prima ricostruzione, durante una lite per le scale, l’anziano avrebbe subìto uno schiaffo da un 26enne, che ora è in stato di fermo.

Venezia, 67enne finisce in ospedale dopo lite: muore in ospedale

Il motivo della lite nel condominio sarebbe stato banale per gli inquirenti. Tra i due sarebbero volate parole per le scale e da queste il giovane sarebbe passato ai fatti, prima schiaffeggiando Marangon e poi spingendolo senza volere per le scale. A quel punto, sono arrivati i soccorsi e per l’anziano è stato disposto il trasferimento all’ospedale. Marangon sarebbe spirato all’interno della struttura sanitaria veneta.

Infatti, nella sera di ieri, 12 dicembre, l’uomo era attaccato alla macchina e non dava più altri segnali di vita. I sanitari ne hanno certificato la morte cerebrale in tarda serata e lo hanno staccato dai macchinari. Il 67enne era arrivato già in gravissime condizioni.

La morte di Paolo Marangon in ospedale

Secondo le prime indagini, l’alterco sarebbe nato dal fatto che Marangon avesse urtato per sbaglio il 26enne mentre il 67enne era con un’amica. Questi avrebbe già precedenti e avrebbe già manifestato violenza in passato. La spinta iniziale sarebbe stata sufficiente per scatenare la rissa e il 26enne non si sarebbe fermato davanti al fatto che Marangon fosse evidentemente con qualche decina di anni in più di lui.

A questo punto, i due avrebbero litigato furiosamente per le scale e il 67enne sarebbe stato schiaffeggiato violentemente. Uno schiaffo più forte avrebbe poi fatto perdere l’equilibrio al 67enne, che avrebbe così battuto la testa. In queste condizioni era stato poi trasportato all’ospedale Angelo di Mestre. I carabinieri che si occupano delle indagini avrebbero poi fermato il 26enne.