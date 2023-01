Venezia, auto con 5 giovani si schianta contro il guard-rail: 2 morti

Ancora una tragedia in strada, con conseguenti vittime, tutte giovanissime, questa volta a Venezia. Precisamente a San Donà di Piave un’automobile è sbandata e si è schiantata contro il guard-rail. A perdere la vita sono stati 2 ragazzi.

La dinamica dell’incidente avvenuto a Venezia

L’automobile con a bordo i 5 ragazzi viaggiava ieri verso le ore 20 in vicinanza di San Donà Di Piave. Improvvisamente, per cause che non sono ancora state chiarite, l’auto è sbandata e si è schiantata contro il guard-rail. Un bruttissimo incidente che purtroppo ha fatto due vittime. Gli altri tre giovani che erano a bordo dell’auto sono in condizioni gravi e sono stati trasportati d’urgenza in strutture sanitarie. La protezione metallica della strada infatti, ha sfondato la portiera posteriore dell’automobile.

L’incidente è avvenuto in via Lungo Piave Superiore, all’altezza del civico 5, vale a dire la strada che costeggia il fiume, a soli pochi metri dallo storico ponte della Vittoria. Le due vittime, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 23 anni, al momento dello scontro erano sedute vicino al sedile posteriore ovvero il punto di maggior impatto con il guard-rail.

I soccorsi e le ragioni dell’incidente

Sul luogo sono subito intervenuti i soccorsi. Si sono recati sul posto i carabinieri, gli operatori del Suem 118 e i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo e hanno impiegato due ore per riuscire a liberare l’abitacolo. Nulla da fare per le due giovani vittime. Per quanto riguarda gli altri feriti, sono stati trasportati d’urgenza in strutture sanitarie.

Non sono ancora chiare invece le ragioni dell’incidente. Le autorità stanno indagando per scoprire cosa possa aver causato la brusca manovra e il conseguente sfondamento del guard-rail. Secondo una prima ipotesi, probabilmente l’auto ha perso aderenza con l’asfalto a causa della forte pioggia che ha colpito la zona in modo incessante.