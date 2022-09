Venezia, il giornalista travolto da Cate Blanchett spopola su social

Si chiama Mattia Carzaniga il giornalista travolto da Cate Blanchett sul red carpet alla Mostra di Venezia. Il suo nome sta spopolando sui social perché il siparietto durante la seconda giornata della kermesse è diventato un meme.

Il giornalista travolto da Cate Blanchett spopola sui social

Mattia Carzaniga è un giornalista cinematografico che lavora per Rolling Stones. Durante la Mostra di Venezia, però, si occupa di condurre le dirette dal red carpet per Rai Movie. Proprio durante la seconda giornata della kermesse, aveva appena intervistato la star Cate Blanchett e con lei, inaspettatamente, si è creata una situazione ilare divenuta virale sul web.

L’attrice australiana, come mostrano i fotogrammi, si era girata a salutare il pubblico assiepato dietro le transenne del red carpet. Poi si era nuovamente voltata, per dirigersi verso la Sala Grande del Palazzo del Cinema, dove l’attendeva la proiezione di ‘Tar’. In quel momento ha urtato Carzaniga il quale ha reagito con un cortesissimo ‘Thank you’ e gli occhi adoranti.

Il video è rimbalzato ovunque su internet, scatenando l’ilarità degli utenti che si sono candidati a farsi travolgere volentieri dall’attrice australiana. Non sono mancati i commenti di personaggi famosi. Perfino il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è pronunciato divertito sulla vicenda, scrivendo al giornalista che l’attrice “l’ha evidentemente fatto apposta”.

Il commento del giornalista sulla vicenda