Oggi va così, che amiamo i giuochi di parole ma le parole mica han sempre voglia di giocar con noi. «Sei stata a Venezia in incognito?». «Son stata a Venezia in incognita». Solo smilzi palindromi scritti da sbronza per onorare i miei avi veneziani di parte materna (mischia sangue veneto e sangue sardo e ottieni vino, tanto vino; aggiustando la parabola ricevi meglio). Eccoli qua, i palindromi: “Ameni cinema”; “O dilla! È cine, Venice al Lido”. Com’è sister Venezia. A certe città fotograferesti financo le mutande, certe altre non le portano, le mutande, altre ancora fan parte dei segreti. E i segreti son il miglior cardiotonico sulla piazza. «Come sei, tu?». «Di bella assenza».