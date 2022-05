A Venezia cartelli con scritto 49.999: la protesta per lo spopolamento

Ore di protesta silenziosa a Venezia, sotto gli occhi di tanti turisti e cittadini. Ieri mattina sono comparsi su ponti, muri, saracinesche e anche di fronte ad abitazioni e locali, alcuni cartelli con su scritto solo un numero a 5 cifre: 49.999. Si tratta di un vero e proprio grido d’allarme con cui chi protesta vuole accendere i riflettori sullo spopolamento della città. La stima è, infatti, che con il trend attuale gli abitanti del capoluogo veneto possano diminuire ancora, scendendo sotto quota 50mila entro luglio.

Lo spopolamento di Venezia: persi due terzi di abitanti in 70 anni

Un vero e proprio grido d’allarme che Venezia lancia alle istituzioni. I cartelli sono apparsi in luoghi molto frequentati. Ad esempio sul ponte delle Guglie, ma anche a Rialto e Castello o sul ponte dell’Anconeta. Non una parola, ma solo quel numero fin troppo chiaro. Il 49.999 parla più di molte frasi e urla di protesta e adesso i residenti fanno i conti con un rollo inarrestabile, che ha portato la città a perdere due terzi di popolazione in 71 anni. Nel 1951, infatti, a Venezia risiedevano 174mila cittadini. Il crollo è verticale e va fermato. Il ministro veneto Renato Brunetta, come riportato da Repubblica, ha commentato: «Siamo sotto la soglia di quel che può definire il concetto di città».

A Venezia anche la protesta di Greenpeace

Un problema grosso per Venezia, quello dello spopolamento. La protesta silenziosa però non è stata l’unica vissuta in città in questi giorni. Appena 48 ore fa, infatti, Greenpeace ha portato in piazza L’ultimo tour di Venezia, offerto dalle aziende dei combustibili fossili. Si è trattato di una manifestazione creativa, con cui l’associazione ambientalista ha denunciato come le aziende petrolifere e di gas europee siano responsabili della crisi climatica. E così è stato inscenato l’ultimo tour, come fosse il giorno che precede un innalzamento dei livelli del mare tale da sommergere la città, a rischio ormai da decenni.