Alta marea a Venezia: prima alzata del Mose in autunno

Pericolo di alta marea a Venezia si sono registrati innalzamenti di 110 cm ma il comune è subito corso ai ripari attraverso il sistema Mose. Si tratta della prima volta quest’autunno che la città si affida a questo sistema ma sembra che nelle prossime settimane questa tecnologia dovrà entrare più volte in azione per evitare problematiche.

Alta marea a Venezia: cosa è successo e l’intervento del Mose

Venezia in allarme per la prima volta quest’autunno a causa dell’alta marea ma è intervenuto prontamente il Mose a proteggere la città. Il Centro maree del Comune ha pubblicato un avviso che prevedeva in mare una massima di 110 centimetri, mentre in centro storico una massima di 85 centimetri. I tecnici prevedevano che l’acqua alta potrebbe raggiungere un massimo di circa 85 cm già nel corso della mattinata e ciò ha fatto scattare l’allarme, preoccupando i cittadini.

Ad ogni modo, non ci sono state gravi conseguenze, specialmente a piazza San Marco dove sono presenti limitate pozzanghere, tutto questo grazie alle barriere del Mose che sono state sollevate in appena 30 minuti per contrastare l’acqua alta. Le barriere sono state abbassate alle 11:30 circa e sono stati ripristinati i canali poco tempo dopo.

Le previsioni per i prossimi giorni

Non si prospettano settimane semplici a causa dell’alta marea per Venezia. Secondo le previsioni, domani le maree saranno alte 95-105 cm. Per domenica, il fenomeno dovrebbe calmarsi, con massima alle 10 di 95-100 centimetri. Comunque, si tratterebbe della quiete prima della tempesta, visto che i tecnici di Centro maree, Ispra e Cnr Ismar, stanno analizzando il passaggio di una perturbazione di origine atlantica dalla Francia che sta già colpendo il Nord Italia.

Il transito sull’area veneziana di questo fronte nuvoloso porterà a un repentino abbassamento della pressione atmosferica con conseguenti venti dai quadranti meridionali, dapprima sul nord Adriatico poi in estensione su tutto il bacino veneziano. Insomma, l’alta marea potrebbe spaventare Venezia, ma come sempre ci saranno le barriere del Mose che limiteranno i danni.