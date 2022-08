Venezia 79, cosa sapere sulla mostra del cinema: film, star, giuria e madrina

Tutto pronto per Venezia 79, in programma da domani 31 agosto al 10 settembre. Il Lido sta per ospitare la nuova Mostra Internazionale d’arte cinematografica e, come ogni anno, le star. Madrina sarà Rocío Muñoz Morales, mentre Julianne Moore presiederà la giuria, entrambe le attrici sono già in città. A contendersi il Leone d’Oro, riconoscimento per il miglior film in concorso, ci saranno 23 progetti nostrani e stranieri. Fra questi Bones and All, nuovo lungometraggio di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet, e il biopic su Marilyn Monroe Blonde con protagonista Ana De Armas. Senza dimenticare The Whale con il ritorno al cinema di Brendan Fraser e Siccità di Paolo Virzì con Monica Bellucci e Silvio Orlando. Infine, la stella francese Catherine Deneuve riceverà il Leone d’Oro alla carriera. Ecco una guida completa con le informazioni principali della 79esima Mostra del Cinema di Venezia.

Venezia 79, giuria e madrina della Mostra del Cinema

Deus ex machina della Mostra del Cinema di Venezia sono anche quest’anno il direttore Alberto Barbera e il presidente della Biennale Roberto Cicutto. Madrina dell’edizione 2022 sarà invece Rocío Muñoz Morales, attrice spagnole e compagna di Raoul Bova. «Pronta a sorprendermi, emozionarmi e vivere un’esperienza immersiva nuova», ha detto l’interprete all’Ansa. «Sento una grande responsabilità. Amo il cinema e spero di vedere quanti più film possibile». Ruolo fondamentale avrà poi come sempre la giuria. Presidente 2022 sarà Julianne Moore, star americana già Coppa Volpi nel 2003 per Lontano dal paradiso. Con lei ci sarà poi Audrey Diwan, vincitrice lo scorso anno del Leone d’Oro per il suo L’evenement – La scelta di Anne. Spazio per Kazuo Ishiguro, premio Nobel per la Letteratura nel 2017. E ancora, ci saranno Mariano Cohn, Leila Hatami, Rodrigo Sorogoyen e Leonardo Di Costanzo.

Venezia 79, le star più attese sul red carpet del Lido

Grandi protagoniste saranno però le star italiane e internazionali. Domani 31 agosto, per l’apertura, oltre alla madrina Morales ci sarà Catherine Deneuve. La stella del cinema francese riceverà il Leone d’Oro alla carriera assieme al regista Paul Schrader (Taxi Driver, American Gigolo). Film d’apertura di Venezia 79 sarà Rumore bianco, per cui sono attesi sul red carpet Adam Driver, Greta Gerwig e Jodie Turner-Smith. Giovedì 1 settembre sarà poi il turno di Cate Blanchett per il film in concorso Tar. Venerdì al Lido sbarcherà il giovane Timothée Chalamet, protagonista di Bones and All di Luca Guadagnino. Con lui ci saranno anche Mark Rylance e Taylor Russel.

Domenica 4 settembre sarà invece il turno di un’habituée della Mostra del Cinema di Venezia. Penelope Cruz infatti sfilerà assieme al cast di L’immensità, nuovo film del regista Emanuele Crialese. Lo stesso giorno sarà al Lido Brendan Fraser che torna al cinema con The Whale al fianco di Sadie Sink, l’ormai celebre Max della serie Netflix Stranger Things. Domenica sarà a Venezia 79 anche Elodie, attesa con il suo esordio sul grande schermo in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. Teenager in attesa del 5 settembre, quando arriverà Harry Styles per Don’t Worry, Darling al fianco di Florence Pugh. Mercoledì 7 invece sarà il turno di Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby sul red carpet per The Son, mentre giovedì 8 toccherà ad Ana De Armas, volto di Marilyn Monroe in Blonde.

Venezia 79, i film più attesi alla Mostra del Cinema

La 79esima Mostra del Cinema di Venezia è pronta ad accogliere 23 film in concorso, cui si aggiungeranno anche quelli delle categorie Fuori Concorso, Orizzonti, Giornate degli Autori e Settimana della Critica. Fra i più attesi c’è Noah Baumbach, regista del film d’apertura Rumore bianco che racconta le difficoltà quotidiane di una famiglia. Il pubblico del Lido potrà vedere anche la Marilyn Monroe di Ana De Armas in Blonde, già oggetto di critiche per il casting. Luca Guadagnino presenterà Bones and All, con protagonisti due giovani ai margini della società. Come dimenticare poi Paolo Virzì che dirige Monica Bellucci nel suo Siccità e Abel Ferrara, regista di Padre Pio con Shia LaBeouf nei panni del Santo.

LEGGI ANCHE: Venezia 79, il programma completo: tutti i film al Lido

Lars Von Trier (Nymphomaniac e Antichrist) presenterà The Kindgom Exodus, terza attesa stagione della serie avviata nel 1994. Cecilia Minucchi sarà al Lido per Worlds Apart – Mondi lontani, dove dirige Bob Odenkirk, l’avvocato Goodman di Breaking Bad e Better Call Saul. E ancora, Don’t Worry Darling di Olivia Wilde con Harry Styles, Ti mangio il cuore con Elodie, L’immensità con Penelope Cruz e The Whale, nuovo progetto di Darren Aronofsky con il ritorno sullo schermo di Brendan Fraser. Chiusura di Venezia 79 sarà invece The Hanging Sun – Sole di mezzanotte, film di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi basato sull’omonimo romanzo di Jo Nesbø.