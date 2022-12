Venditti e De Gregori, stasera su Nove il docu Falegnami & Filosofi

Ancora grande musica su Nove. Dopo Freddie Mercury e Michael Jackson, è tempo di virare sulle sonorità italiane. Stasera 29 dicembre alle 21.25 arriva Venditti e De Gregori – Falegnami & Filosofi, film evento che riunisce il meglio dell’omonima serie di Discovery+. Con la regia di Stefano Pisolini sarà possibile dare uno sguardo al backstage dell’ultimo tour dei due artisti, che sono tornati insieme sullo stesso palco dopo oltre 50 anni. Oltre alle riunioni dietro le quinte che precedono il live, ci saranno ovviamente le canzoni più celebri delle loro discografie e immagini inedite. L’intera serie è disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+ in sei puntate più dettagliate per scavare a fondo nella musica dei due giganti italiani.

Venditti e De Gregori – Falegnami & Filosofi, le anticipazioni del documentario

Legati da un’amicizia indissolubile lunga 50 anni, Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno dato vita nel 2022 a un tour indimenticabile per i loro fan. Partendo dallo Stadio Olimpico di Roma, loro città natale, hanno infatti toccato le principali città italiane conquistando il pubblico. Il documentario di Discovery+ Falegnami & Filosofi, in onda stasera su Nove, ne racconterà la genesi, facendo rivivere la magia del dietro le quinte, con la preparazione dei due artisti. Gli appassionati potranno vedere le prove e le riunione tra i due mattatori della musica con gli ultimi accorgimenti prima di entrare in scena. Fra le scene più importanti ci sono gli incontri all’Atlantico di Roma, con i due intenti a decidere insieme i pezzi da suonare dal vivo. E ancora, spazio alla troupe che li accompagna per realizzare il palco, i camerini e mettere a punto il suono.

De Gregori, Venditti e quella canzone che ti riporta indietro nel tempo 🎤 #FalegnamiEFilosofi – domani sera alle 21:25 in prima TV sul #NOVE pic.twitter.com/3rZmhUcwia — NOVE (@nove) December 28, 2022

Vera protagonista della serata sarà però la musica. Venditti e De Gregori – Falegnami e Filosofi presenterà alcune immagini inedite del primo concerto che ha segnato il ritorno assieme delle star allo Stadio Olimpico di Roma. I fan potranno ascoltare infatti le inedite versioni di Roma Capoccia e Bomba o non bomba. Senza dimenticare alcuni spezzoni di Viva l’Italia, Rimmel e Ricordati di me, passando per La donna cannone, Alta marea, La leva calcistica del ’68 e Notte prima degli esami. Nel corso dei concerti, l’uno si presterà alle note dell’altro per inediti duetti che daranno nuova linfa alla discografia. Venti dei 30 brani in scaletta hanno visto infatti i due alternarsi alla voce. «Abbiamo seguito la sceneggiatura della nostra vita», dichiararono all’Ansa prima del live. «L’obiettivo è una festa, alimentata dal nostro repertorio». I due saranno in tour a gennaio e febbraio 2023, con date già sold out.