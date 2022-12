Vauro, nuova vignetta su Zelensky e video sugli aiuti Usa: scoppia la polemica

Vauro Senesi torna a parlare di Ucraina e attacca ancora una volta Volodymyr Zelensky. In occasione della visita del presidente ucraino all’omologo americano Joe Biden, il vignettista ha pubblicato prima una caricatura al veleno e poi un video in cui pone diverse domande. Nella vignetta è ritratto Zelensky in versione canina, con un missile patriot tra le fauci e intento a tornare a casa, come recita la scritta «Back from Usa». L’impatto è stato immediato, con centinaia di commenti contro il fumettista. Vauro ha poi pubblicato anche un video in cui si chiede se agli Stati Uniti interessi davvero la democrazia.

Il video di Vauro: «Davvero per voi agli Usa interessa la democrazia in Ucraina?»

Vauro ha poi lanciato su Twitter un video di due minuti in cui spiega il suo punto di vista sulla visita del presidente ucraino a Washington e sul reale motivo che starebbe spingendo gli Usa ad armare l’Ucraina: «Zelensky è di ritorno da Washington, dove ha incontrato Biden, si porta a casa anche i Patriot. Con questi ulteriori armamenti, gli Stati Uniti hanno speso in aiuti e armamenti all’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa oltre 40 miliardi di dollari. Voglio fare a voi una domandina semplice semplice: qualcuno davvero è convinto che Washington spenda più di 40 miliardi di dollari in armamenti perché gli stanno a cuore i confini dell’Ucraina e la democrazia in Ucraina?».

Centinaia di reazioni a vignetta e video

Sui social è immediatamente scattata la reazione degli utenti, che hanno apertamente attaccato Vauro definendolo in svariati modi. E se la vignetta ha generato diverse centinaia di commenti, peggio ha fatto la clip video, che ha superato di molto le mille reazioni. Molti gli rispondono con altre domande: «La risposta è semplice: ovviamente non è possibile conoscere tutti i motivi. Ma la domanda è capziosa perche l’unico interrogativo importante è: è giusto oppure non è giusto aiutare gli ucraini e impedire che chi invade senza motivo un altro paese faccia i suoi comodi?». E c’è anche chi chiede: «Ti rispondo con un’altra domandina facile facile: c’è qualcuno qui convinto sul serio che Putin abbia invaso l’Ucraina perché aveva a cuore il destino dei russi del Donbass e li voleva difendere da qui nazistoni degli ucraini?».