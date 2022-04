Vauro disegna Zelensky col naso adunco: critiche dalla Comunità ebraica

La guerra tra Russia e Ucraina genera ogni giorno nuove polemiche. Dopo l’attacco diretto al Papa da parte dell’ambasciata ucraina, per aver scelto di far portare la croce a due famiglie dei due popoli durante la Via Crucis di venerdì prossimo, ora tocca al disegnatore Vauro finire nell’occhio del ciclone. La Comunità ebraica di Roma ha aspramente criticato il fumettista per la scelta di ritrarre il presidente Vladimir Zelensky, leader di Kiev, con il naso adunco. Un tratto della caricatura con cui, spiegano i vertici della Comunità ebraica, il disegnatore si ostinerebbe a raffigurare gli ebrei, «con lo stile della Difesa della Razza».

L’attacco della Comunità ebraica: «Non è casualità ma abitudine»

Ira e polemiche dopo la vignetta in cui il fumettista ha ritratto Vladimir Zelensky, presidente ucraino, accanto al suo omologo russo, Vladimir Putin. La frase recita: «No alla guerra… senza Ze e senza Vla». Ma non è per questo che la Comunità ebraica di Roma protesta, quanto per la scelta di disegnare al leader di Kiev un naso molto pronunciato, che diventa un simbolo. «Non è una casualità, ma un’abitudine quella di un certo signore di raffigurare gli ebrei con il naso adunco con lo stile della Difesa della Razza», scrivono in una nota, «Non per questo è meno grave e non per questo ci si può assuefare alla vergogna».

Vauro risponde: «Nessun riferimento alla ebraicità»

«In questo disegno non c’è alcun riferimento alla ebraicità di Zelensky, cosa per me del tutto priva di rilevanza». Vauro risponde alle critiche parlando del suo lavoro. «Se disegno una caricatura (si chiama così perché “carica” i tratti somatici) è ovvio che, perché il soggetto risulti somigliante, ne “carico” i tratti: Zelensky ha un naso importante non perché è ebreo ma perché è il suo naso. Io non ho mai pensato che gli ebrei abbiano necessariamente il naso adunco, anche perché ne conosco moltissimi che hanno nasi di vario tipo, a tutti quei cretini che commentano sul naso di Zelensky non avrei voluto nemmeno rispondere. Lo faccio solo perché se non è pura imbecillità è malafede».

Critiche diverse da Olga Tokariuk

La vignetta però ha fatto il giro del mondo, tanto da attirare le critiche anche della giornalista indipendente ucraina Olga Tokariuk. «Schizzo chiaramente antisemita e offensivo di un popolare artista italiano che identifica Zelensky e Putin, la vittima e l’aggressore. Disgustoso», ha scritto su Twitter la reporter che vanta numerose collaborazione internazionali, alcune anche con media italiani.