Vaticano, Parolin su Giorgia Meloni: «Avvio serio per il Paese»

«Mi pare che ci sia stato un avvio serio, la volontà che è stata espressa è di venire incontro ai grandissimi problemi del Paese». Così il segretario vaticano cardinal Pietro Parolin interviene sulla vittoria di Giorgia Meloni. Il commento arriva dopo una celebrazione a Santa Maria Maggiore per le festività in Spagna.

Parolin parla del Governo Meloni

Evidentemente guardiamo tutti con ansia e con grandi aspettative all’avvio» spiega il monsignore. «L’auspicio che facciamo è di concentrarsi sui problemi del Paese, che sono tanti, e già c’è la dichiarazione del cardinale Zuppi che li ha ricordati» continua l’alto prelato. Il riferimento è quanto il presidente della Cei aveva dichiarato in un’intervista rilasciata al quotidiano Avvenire. «Quando gli italiani scelgono il loro futuro non è mai un brutto giorno. È sempre l’esercizio della democrazia. E noi dobbiamo credere alla forza e alla bellezza della democrazia e ascoltare le domande che questo voto contiene, in un momento così importante per tutti» aveva detto Zuppi.

«Ho l’impressione dall’esterno che ci sia questa volontà, almeno è stata espressa, e per questo quadro di formazione del governo sembra che ci sia stato davvero uno sforzo per trovare anche persone adeguate che sappiano rispondere alle problematiche del Paese e speriamo che questo stile possa continuare» commenta Parolin.

Le aspettative del Vaticano

«Ora è difficile dare un giudizio, bisogna giudicare dai fatti. Anche i governi si giudicano dai fatti. Mi pare però che c’è un avvio serio, la volontà che è stata espressa è di venire incontro ai grandissimi problemi del Paese a livello nazionale e poi nel contesto internazionale. Che questo possa continuare» conclude Parolin, prima di commentare la questione ucraina.

«Speriamo si arrivi presto ad un cessate il fuoco. Ad un certo punto la guerra deve finire» si augura il prelato, in linea con quanto da sempre auspicato anche dal Papa.