Vaticano, Papa Francesco annuncia: «Due donne nella commissione che elegge i vescovi»

La Chiesa prosegue lungo la via verso il cambiamento. Papa Francesco ha annunciato, durante un’intervista concessa a Reuters, che saranno nominate due donne al Dicastero dei vescovi. Una vera e proprio svolta, perché si tratta della prima volta nella storia della Curia romana. Un percorso avviato da Benedetto XVI e che Bergoglio porta avanti, proseguendo lungo una strada ancora tutta da tracciare, che porterà la Chiesa a riformarsi e le donne ad avere un valore maggiore riconosciuto soprattutto tramite posti di vertice.

La riforma di Papa Francesco: due donne al Dicastero dei vescovi

Durante l’intervista a Reuters, si è parlato anche della nuova Costituzione apostolica Preadicate Evangelium con cui sarà riformata la Curia. Al suo interno, infatti, si parla proprio della presenza femminile in Vaticano. E Papa Francesco ha aperto le porte all’idea secondo cui diversi dicasteri potranno essere affidati in un prossimo futuro anche a un laico o una laica. Ma prima la novità: «Adesso, nella Congregazione dei Vescovi, nella commissione per eleggere i vescovi, andranno due donne per la prima volta. Un po’ si apre in questo modo». Bergoglio ha poi sottolineato un altro aspetto: già l’anno scorso ha nominato una donna, suor Raffaella Petrini, come numero due Governatorato della Città del Vaticano.

La designazione di laici

«Io sono aperto che si dia l’occasione. Adesso il Governatorato ha una vice governatrice», ha proseguito Papa Francesco, riferendosi anche alla possibilità di designare laici, uomini o donne, in un prossimo futuro. Il pontefice ha spiegato che la scelta potrebbe essere attuata per quanto riguarda «la guida di dicasteri quali quello per i Laici, la Famiglia e la Vita, quello per la Cultura e l’Educazione, o alla Biblioteca, che è quasi un dicastero».

Le altre donne nominate in ruoli di vertice

Oltre a suor Raffaella Petrini, altre donne ricoprono attualmente posizioni o incarichi di vertice in Vaticano. Papa Francesco ha nominato suor Nathalie Becquart, delle Suore Missionarie Xaviere, sottosegretaria del Sinodo dei Vescovi. E tra le donne laiche, invece, ci sono anche Barbara Jatta e Cristiane Murray, rispettivamente nominate direttrice donna dei Musei Vaticani (la prima nella storia) e vicedirettrice della Sala Stampa Vaticana.