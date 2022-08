Vaticano, guardia svizzera sviene durante l’udienza: cerimonia interrotta

Oggi Papa Francesco è stato costretto a fermare la sua udienza in Vaticano. Infatti, una guardia svizzera è svenuta proprio dietro le sue spalle. Ecco cos’è successo nei dettagli.

Guardia svizzera sviene in Vaticano: cos’è successo?

Papa Francesco stava conducendo pacatamente la sua udienza odierna quando una guardia svizzera è svenuta proprio dietro di lui. Nell’aula Paolo IV del Vaticano, il Pontefice ha dovuto sospendere per alcuni minuti il suo discorso e accertarsi che la guardia stesse bene. Subito sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato aiuto all’uomo. Nel frattempo, i fedeli presenti in aula hanno applaudito e incoraggiato i soccorsi. Fortunatamente l’uomo si è ripreso quasi subito e ha abbandonato l’aula per ulteriori accertamenti.

Questo è stato solo il primo “fuoriprogramma” dell’udienza di Papa Francesco in Vaticano. Infatti, durante i saluti ai fedeli pellegrini italiani, un bambino si è avvicinato a lui ed è rimasto con lui fino alla fine dell’udienza. Un momento emozionante che ha commosso i presenti.

Le parole del Papa dopo il malessere della guardia svizzera

Dopo ciò che è accaduto alla guardia svizzera in Vaticano, e i relativi accertamenti sulla sua salute, Papa Francesco ha pregato per l’Ucraina. In particolar modo, durante i saluti ai pellegrini polacchi, ha affermato: «In questi giorni, migliaia di pellegrini si recano a piedi al santuario di Jasna Góra, pregando per la pace e la riconciliazione nel mondo. Tra di loro ci sono molti Ucraini che hanno trovato nel vostro Paese una casa ospitale. Affidiamo il destino dell’Europa e del mondo alla Madonna Nera».

Infine, Papa Francesco ha parlato della morte e della vecchiaia dicendo: «La morte è certamente un passaggio difficile della vita. Per tutti noi è un passaggio difficile: tutti dobbiamo andare lì ma non è facile. Ma è anche il passaggio che chiude il tempo dell’incertezza e butta via l’orologio. Perché il bello della vita, che non ha più scadenza, incomincia proprio allora. Incomincia dalla saggezza di quell’uomo e quella donna, gli anziani, che sono capaci di dare ai giovani il testimone».