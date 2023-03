Vasto, bimbo di 4 anni azzannato al volto da un cane

Per fortuna le condizioni del bimbo di quattro anni azzannato al volto da un cane non sono gravi: le cure delle conseguenze del morso sono state affidate prima ai medici dell’ospedale San Pio di Pietralcina di Pescara da cui poi è stato trasferito verso l’ospedale Santo Spirito, dove il piccolo è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica.

Bimbo azzannato da un cane a Vasto

La vicenda è accaduta a Vasto, in provincia di Chieti: il bambino, come riportano i media locali, si trovava non lontano dalla sua casa insieme ai genitori, quando si è avvicinato al cane che improvvisamente lo ha azzannato. Dalle prime informazioni, al piccolo sono stati applicati dei punti di sutura, ma la ferita al volto è stata ritenuta non grave.

La seconda aggressione in poche ore

La notizia arriva a poca distanza da un’altra aggressione avvenuta a Roma, dove un cane ha aggredito tre passanti per poi essere abbattuto a colpi di pistola dai Carabinieri intervenuti. In questo caso, il cane era fuggito dall’abitazione dei proprietari, una villetta di Tivoli, e, senza un apparente motivo, si è poi scagliato sulle persone che ha incontrato. I militari hanno prima tentato di placarlo con l’uso del taser, ma senza successo, ricorrendo così all’uso delle armi da fuoco.

Un pomeriggio tranquillo, trasformatosi in un incubo per gli abitanti del quartiere di Paterno che hanno assistito alla scena in cui il cane ha prima ucciso un gatto, per poi scagliarsi verso un sessantenne e un trentenne, rispettivamente padre e figlio che tentavano di proteggere il loro cane al guinzaglio. Nel frattempo i presenti non coinvolti hanno avvisato le autorità, dichiarando al quotidiano Il Mattino che «quel pitbull è spuntato improvvisamente dal nulla in un pomeriggio tranquillo tra chi giocava, chi andava a passeggio e chi si preparava a caricare la macchina per la partenza del weekend». I feriti sono stati medicati in ospedale, con sette giorni di prognosi.