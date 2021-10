Vasco Rossi, il nuovo singolo è già una hit. E ora arriva il video

C`è voglia di Vasco e Vasco di voglia ne ha tantissima: «senza la musica non sono niente» ha detto presentando il suo disco «in direzione ostinata e contraria», come diceva De Andrè, perché: «è rock e l`ho fatto praticamente per i concerti che non vedo l`ora di tornare a fare».

Vasco, il nuovo singolo è già hit

Mentre Siamo qui, il suo nuovo singolo on air e online da tre giorni, è già una hit entrata nel cuore di fan e classifiche, sul fronte Tour VASCO LIVE `22, i biglietti messi in vendita di tutte le nuove date si vanno esaurendo: il 90 per cento si è volatilizzato in pochi giorni. Così, dopo Trento che ospiterà la prima, anche le 5 nuove date, rese note pochi giorni fa, e messe in vendita dal 13 ottobre, Napoli, Bari, Ancona, Messina e Torino, si avvicinano rapidamente al sold out.

Un tour tutto esaurito

Attualmente è di 580.000 il totale dei biglietti venduti. Inclusi quelli per le date riprogrammate al 2022 con biglietti già acquistati e ancora validi, di Milano, Firenze, Imola e Roma, queste quattro sold out. In tutto 11 date del VASCO LIVE tour `22, partono da Trento e attraversano tutta l`Italia, tutti stadi dal 20 maggio al 30 giugno 2022. Sarà festa grande, questo è sicuro: «Cosa succederà…non me lo riesco a immaginare. Io non sto nella pelle, sarà come minimo un`esplosione di emozioni, io non vedo l`ora di rivederli e di riabbracciarli. Tutti».

In attesa del video

Da domani arriva il video di Siamo qui. Clip d`autore, entra nel racconto che Vasco sta costruendo con il regista Pepsy Romanoff dal primo video. In Siamo qui Vasco ha un alter ego femminile, l`attrice Alice Pagani, che attraverso simboli, gesti e atmosfere e, soprattutto, le espressioni del volto, rappresenta la notte, la parte oscura e onirica. Il sogno che, nella realtà, diventa un enigma, un brivido che vola via, tutto un equilibrio sopra la follia. Girato in Puglia, a Spinazzola, in alta Murgia, luogo incantevole.