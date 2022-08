Vasco Rossi contro i fan: «Sono disponibile ma non a disposizione»

«Qualcuno dice che sono umile, ma umile non è una parola adatta a me. Diciamo che sono gentile e disponibile questo però non significa che io sia ‘a disposizione’. Chi capisce questa differenza, ha capito tutto della vita. E anche di me». Con queste parole Vasco Rossi reagisce contro i fan che trova appostati sotto casa sua in qualsiasi momento. La rockstar ha preferito mettere in chiaro qual è la situazione che sta vivendo piuttosto che continuare a lasciar correre.

Vasco Rossi contro i fan su Facebook

«D’estate, sotto casa mia è sempre festa. La gente viene per vedermi, per un autografo, una foto. Trasmettermi l’entusiasmo, la passione. Una domanda sorge spontanea, ma a Vasco tutto questo fa piacere o no? A me fa piacere, tuttavia sarei stato bene anche se non ci fosse mai stato nessuno davanti a casa mia. Io mi adeguo, mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo. Tratto con loro certi orari e certi modi e faccio il possibile per accontentarne la maggior parte». Così l’artista ha scritto in un post su Facebook.

La questione privacy è molto importante per il Komandante. Infatti, Vasco non disdegna mai di parlare ai suoi 2 milioni di followers su Instagram o di firmare autografi prima di un suo concerto che ospita in media migliaia di persone come pubblico. A casa, però, dovrebbe essere un’altra cosa per la rockstar, che ha chiarito la situazione grazie al contatto diretto con il pubblico che i social offrono.

L’assedio dei fan sotto casa

Per rendere chiaro il suo disagio, il cantante ha usato l’hashtag #chiarimenti. Infatti, l’idea è proprio quella di chiarire con il suo pubblico da Zocca, il piccolo paese in provincia di Modena dove abita e che si ritrova centinaia di persone appostate sotto la sua casa.