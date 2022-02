Documentario Vasco Rossi stasera 7 febbraio 2022 su Nove: dove vedere “Vasco. Questa storia qua” e di cosa parla?

In occasione del 70esimo compleanno di Vasco Rossi, la prima serata di Nove propone Vasco. Questa storia qua in onda questa sera, lunedì 7 febbraio 2022, a partire dalle 21.30. Diretto da Alessandro Paris e Sibylle Righetti e uscito nelle sale nel 2011 per Indigo Film e Lucky Red, il documentario ripercorre la carriera e la vita privata del rocker di Zocca attraverso le sue canzoni e materiale di repertorio inedito nel tentativo di restituirne un ritratto a 360 gradi.

Vasco. Questa storia qua: di cosa parla e come è strutturato il documentario?

Presentato fuori concorso alla 68esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2011, Vasco. Questa storia qua vuole raccontare la storia del Blasco e della sua discografia. Fotogramma dopo fotogramma, scorre davanti agli occhi del telespettatore tutta la parabola personale e professionale di una delle rockstar più famose della nostra scena musicale che, da Zocca, piccolo comune in provincia di Modena, ha conquistato le vette delle classifiche nazionali. A essere protagonista del documentario, oltre alla musica, tutto quello che popola il mondo dell’artista e ha contribuito a renderlo un personaggio unico nel suo genere e fuori dal comune: le testimonianze dei suoi più cari amici, gli aneddoti dei parenti, i ricordi della sua band e del suo storico manager. Un parterre di figure che, in un modo o nell’altro, hanno avuto un ruolo decisivo nella costruzione del personaggio e della persona. Non mancheranno filmati esclusivi e non delle sue esibizioni più memorabili, da quelle in Italia fino ai palcoscenici internazionali come la California. Un susseguirsi di contenuti e performance che restituiscono al pubblico un’immagine che va ben oltre la superficie, partendo dalle origini, esplorando la dimensione delle radio e dei concerti a notte fonda, fino ad arrivare alla conquista dello status di icona e pilastro della storia della musica italiana.

Documentario Vasco Rossi. Questa storia qua: chi sono i personaggi intervistati?

Tra le figure intervistate nel documentario Vasco Rossi. Questa storia qua troviamo Novella Rossi, madre del cantante, Ivana Lenzi, amica di famiglia da sempre considerata come una zia, gli amici d’infanzia Marco Gherardi, Giulio Santagata, Marco Manzini, Angelo Righetti, Lucio Serra, Manola Righetti, Maurizio Ferlito, Floriano Fini, Giuliano Riva, fratello di Massimo Riva, storico chitarrista della band, il collega e collaboratore Gaetano Curreri e il suo attuale chitarrista Stef Burns.