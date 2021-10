Vasco Live: altre 5 date per il nuovo tour del Komandante

Vasco Rossi torna in concerto. Dopo ben due anni di continui rinvii e spostamenti delle date live causa Covid il Komandate torna sul palco con il mini tour Vasco Live. Oltre alla prima data di Trento (20 maggio, Trentino Music Arena) il Blasco aveva annunciato anche gli appuntamenti di Milano (24 maggio, Ippodromo Milano Trenno), Imola (Autodromo) e Firenze (3 giugno Visarmo Arena). Ora, però, il Signor Rossi si fa in cinque arricchisce il calendario di altri 5 appuntamenti live.

Le 5 nuove date

Il primo è il 7 Giugno a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, il 17 Giugno a Messina, allo Stadio San Filippo, il 22 Giugno a Bari allo Stadio San Nicola, il 26 Giugno ad Ancona allo Stadio Del Conero e infine il 30 a Torino allo Stadio Olimpico.

Le prevendite si apriranno il 15 ottobre (dall’11 per il Blasco Fan Club). I biglietti per le cinque nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 12 del 15 ottobre sui circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone. In anteprima per gli iscritti al Fan Club Il Blasco a partire dalle ore 12 del’11 ottobre sulla piattaforma Vivaticket.

In arrivo il nuovo album

Nel frattempo il 12 novembre esce il nuovo album di Vasco, il primo di inediti dal 2014 con Sono innocente. L’album si intitola Sono qui e conterrà dieci nuovi brani di cui la rockstar ha pubblicato la tracklist pochi giorni fa.

Vasco, alla vigilia dei 70 anni, dimostra ancora una volta di essere il numero uno.

Il nuovo album, Siamo qui, uscirà in cinque diversi formati e il preordine è già disponibile su Amazon.

Si può scegliere tra 2 lp in vinile 180gr colorato, buste singole personalizzate, edizione numerata in tiratura di 3000 pezzi, autografato dall’artista. Oppure Box superdeluxe in tiratura limitata numerata di 2.000 copie, con all’interno il cd, il doppio lp nero, due 45 giri (di cui uno con il nuovo singolo e la sua versione strumentale sul lato B, mentre l’altro conterrà esclusive versioni acustiche di due brani dell’album), book fotografico esclusivo, cappellino ricamato con logo del titolo, t-shirt esclusiva (taglia unica L). C’è poi il Cd deluxe. Shellbox con cd in bustina, booklet brossurato con 32 pagine e 5 foto card oppure il Cd standard.