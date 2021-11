Lesioni e stalking, Varriale a processo con rito immediato

Accusato di lesioni e stalking dalla sua ex compagna, che lo ha denunciato nei mesi scorsi, l’ex vicedirettore di RaiSport Enrico Varriale andrà a processo con rito immediato. Non ci sarà bisogno dell’udienza preliminare: secondo i magistrati romani, infatti, le prove a carico del giornalista «sono schiaccianti». Davvero pesanti i reati contestati a Varriale. «Molestava e minacciava la compagna», si legge negli atti che dispongono il giudizio immediato e che ricostruiscono la vicenda, sorta al termine di una relazione sentimentale iniziata nel 2020 e «proseguita tra alti e bassi sino ai campionati europei di calcio», che avevano trovato (ma non è certo una giustificazione) Varriale in un momento difficile, tra «gravosi impegni del giornalista», «il procedimento disciplinare» dettato dal mancato rispetto della quarantena a Euro 2020 e «la mancata conferma come vicedirettore della testata giornalistica Rai Sport».

Varriale, l’aggressione e gli appostamenti

«Molto nervoso, stressato con repentini scatti d’ira», stando alla denuncia della vittima, Varriale aveva superato ogni limite il 6 agosto, quando «durante un alterco per motivi di gelosia, la sbatteva violentemente al muro scuotendole e percuotendole le braccia, sferrandole violentemente dei calci». In questi momenti la donna avrebbe poi provato a riprendere il possesso del suo smartphone, ma il giornalista «la afferrava al collo con una mano», scrive la gip Monica Ciancio. Dopo l’aggressione, che aveva provocato ferite giudicate guaribili in cinque giorni, la vittima (che si era persino trasferita dalle Marche alla Capitale) aveva deciso di interrompere la relazione, ma Varriale avrebbe tentato «ossessivamente di entrare in contatto», con lei, tramite telefonate, messaggi e blitz al citofono: gli appostamenti, si legge nella carte, avrebbero determinato attacchi di panico nella ormai ex compagna.

Varriale, il processo a gennaio

Già nei mesi scorsi la giudice per le indagini preliminari Ciancio aveva disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dall’ex compagna, oltre alle prescrizioni di non comunicare con lei neppure per interposta persona e di «allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza». Il processo inizierà a gennaio.