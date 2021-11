La variante Omicron spaventa il mondo

Sebbene medici ed esperti non abbiano ancora determinato esattamente il suo livello di pericolosità e mortalità, la variante Omicron preoccupa il mondo intero e da New York al Giappone si corre ai ripari prima che sia troppo tardi. Secondo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen «È una corsa contro il tempo» per capirne di più e adottare le contromisure giuste, mentre Londra, presidente di turno del G7, ha convocato per una «riunione d’emergenza» dei ministri della Sanità del Gruppo. Lo spettro di un’ennesima accelerazione della pandemia sta facendo tornare restrizioni e confini blindati che si sperava fossero stati archiviati dopo l’annus horribilis del 2020.

Variate Omicron, Israele e Marocco chiudono le frontiere. Olanda in semi lockdown

Come in Israele e Marocco, che hanno chiuso le frontiere, nel giorno in cui in Olanda è entrato in vigore il semi-lockdown. Non chiude invece il Sudafrica, che però valuta l’ipotesi di un obbligo vaccinale. Sulla Omicron gli scienziati lavorano per capire come si sia sviluppata, quanto sia pericolosa e quanto possa aggirare gli attuali vaccini. Per i medici sudafricani, che per primi si sono trovati a studiarla, i sintomi dei contagiati sono “lievi”, ma le sue numerose mutazioni (forse 10, rispetto alle 2 della Delta e alle 3 della Beta) la rendono un ibrido mai visto prima, e quindi degno della massima attenzione.

Variante Omicron, lo stato di New York chiede lo stato d’emergenza

Nel frattempo lo stato di New York ha dichiarato lo Stato di emergenza come misura eccezionale per fronteggiare la nuova variante del coronavirus. Il governatore dello Stato, la democratica Kathy Hochul, è stata uno dei primi funzionari del Paese a prendere una decisione in merito alla nuova variante del virus.

Lo stesso presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito questa decisione una «misura precauzionale» visto il rapido progresso di questa variante, e ha invitato i cittadini del Paese a farsi vaccinare. «Abbiamo bisogno che più americani di tutte le età ricevano questa protezione salvavita», ha detto.

Proprio ieri l’immunologo e consigliere del presidente Usa Biden, Anthony Fauci, in un’intervista alla ‘Nbc’ aveva dichiarato che la variante Omicron potrebbe già circolare negli Usa: «Non sarei sorpreso. Non l’abbiamo ancora rilevata, ma quando hai un virus che mostra questo livello di trasmissibilità e hai casi legati ai viaggi già individuati in altri luoghi, è quasi inevitabile che arrivi dappertutto».

Variante Omicron, il Giappone chiude le frontiere

Il Giappone, invece, chiuderà le frontiere ai cittadini stranieri a partire da martedì. L’annuncio – riporta l’agenzia Kyodo – è stato dato dalle autorità nipponiche, che avevano già disposto il divieto di ingresso per tutti gli stranieri che sono stati recentemente in Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe e stabilito che i cittadini giapponesi e i residenti rientrati da uno di questi paesi e da altri 14 tra stati e regioni non specificati devono trascorrere dieci giorni in isolamento in strutture allestite dalle autorità. La misura, ha annunciato il premier Fumio Kishida, è stata presa «per evitare il peggiore scenario». «Si tratta di una misura temporanea in attesa che le informazioni relative alla variante Omicron non siano più chiare».

Medici ed esperti però, ribadiscono che è vero che il vaccino corre veloce, ma è altrettanto reale che la comunità scientifica procede a tappe forzate e compatta facendo sempre più progressi.

In Spagna l’obbligo di Green Pass viene richiesto in sempre più comunità

Anche la Spagna cerca di proteggersi dall’avanzata della variante Omicron. Dopo Galizia, Aragona, Baleari, Catalogna e Navarra ora anche la comunità autonoma delle Canarie chiede al proprio tribunale superiore di giustizia l’imposizione dell’obbligo di Green Pass per accedere nei locali pubblici. Nella penisola iberica, infatti, il Green Pass non è mai stato avvallato dall’autorità politica e giudiziaria, ma ora le autonomie lo richiedono come misura di protezione e cautela nei confronti delle nuove varianti.

La lotta al Covid corre più veloce del virus

Adesso è urgente comprendere se le persone infettate dalla mutazione di Sars Cov 2 denominata B.1.1.529 erano vaccinate e qual è il decorso della malattia sarà cruciale per capire se siamo davvero di fronte a una potenziale catastrofe. Giovanni Di Perri, direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’università di Torino e primario all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, invoca prudenza in attesa di dati certi. Anche se «diciamo che rispetto alle diverse segnalazioni di varianti e subvarianti del passato, con le informazioni che abbiamo a disposizione oggi, questa variante sembra avere un minimo di peso specifico in più».