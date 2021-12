Variante Omicron, l’allarme di Fauci: «Imperversa nel mondo, i viaggi aumentano i rischi»

La variante Omicron continua la sua corsa in tutto il mondo. Il Covid-19 non lascia tregua e sempre più nazioni iniziano a blindarsi, virando verso forti misure di restrizione e lockdown. La Francia spegne la festa sugli Champs-Elysée, l’Austria limita gli ingressi liberi ai soli vaccinati con dose booster, mentre per gli altri si prevedono tamponi e quarantena. Non va meglio agli Stati Uniti, dove i contagi sono aumentati del 40 per cento nell’ultimo mese e la variante Omicron diventerà dominante entro la fine dell’anno. Negli ultimi giorni, il solo Stato di New York ha registrato 50 mila casi totali.

L’allarme di Fauci: «Omicron imperversa in tutto il mondo»

Per questo, Anthony Fauci alla Nbc ha messo in guardia circa i rischi della nuova variante. «Omicron ha straordinarie capacità di diffusione e sta già infuriando in tutto il mondo», ha detto l’immunologo e consigliere del presidente Usa Joe Biden. «Ci aspetta un inverno difficile. I nostri ospedali, se le cose dovessero continuare come ora, saranno molto stressati». Nel corso di altri interventi, il virologo statunitense ha poi affermato come i viaggi durante le festività natalizie siano una miccia per l’aumento dei rischi di infezione anche fra i vaccinati. «Non bisogna abbassare la guardia, il rischio per gli Usa è di un milione di casi al giorno», ha confermato Francis Collins, direttore del National Institute of Health. «So che la gente è stanca, ma il virus non lo è e sta trovando il modo per essere più contagioso».

The administration is expecting a series of breakthrough infections with the surge of holiday travelers. https://t.co/5eNAN6QxCz — NBC Los Angeles (@NBCLA) December 20, 2021

«Dobbiamo utilizzare tutti i metodi a disposizione, dai tamponi alle mascherine, senza però dimenticare la vaccinazione», ha proseguito Fauci che, a Sky Tg24 qualche giorno fa aveva anche preannunciato come la terza dose non sarà l’ultima. «Dobbiamo lasciare aperta la possibilità che il vaccino diventi stagionale, ma non possiamo esserne certi». Durante il suo intervento, Fauci aveva anche mostrato grande appoggio alla vaccinazione nei bambini e all’utilizzo della pillola anti-Covid come arma per combattere il virus.

Guido Rasi: «Vicini alla zona arancione, se variante Omicron buca i vaccini è nuova pandemia»

Intanto anche in Italia i contagi continuano a salire. Ieri i nuovi positivi sono stati 24.259, 97 i decessi. Draghi ha convocato una cabina di regia per giovedì 23 dicembre e intanto Guido Rasi, consulente del commissario per l’emergenza Figliuolo. intervenuto a in Mezz’ora in + su Rai3, ha avvertito: «Temo che siamo vicini alla zona arancione, perché l’occupazione dei posti letto sale in continuazione». Ieri, in particolare, il saldo fra ingressi e uscite in terapia intensiva è stato di + 13, portando i malati gravi a 966, mentre per i reparti ordinari è stato di + 150, con un totale di 7726.

"Se la Omicron buca il vaccino è praticamente un altro virus, e allora tutto può cambiare, anche questo green pass potrebbe non bastare più" Guido #Rasi #mezzorainpiu @RaiTre pic.twitter.com/0RxmK8NW5g — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) December 19, 2021

«La variante Omicron sta sbaragliando le carte, dobbiamo anche prevedere un ipotetico scenario in cui riesce a bucare i vaccini. In tal caso saremmo in presenza di un nuovo virus», ha continuato Rasi, che ha poi annunciato che il green pass fra un mese potrebbe cambiare. «Oggi ha una validità, fra un mese potrebbe averne un’altra. È fondamentale però vaccinarsi e fare la terza dose».