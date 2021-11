Covid, mutazioni e contagio: cosa sappiamo sulla variante scoperta in Botswana

Sono bastati dieci casi individuati in tre Paesi per far balzare gli scienziati dalla sedia. La nuova variante Covid, rintracciata in Africa, sarebbe soggetta a un numero estremamente elevato di mutazioni e quindi in grado di eludere con facilità le difese immunitarie dell’organismo. È stata ribattezzata B.1.1.529 e presenta 32 mutazioni della proteina Spike, quella che la maggior parte dei vaccini usa per stimolare il sistema immunitario contro il virus. Trovata per la prima volta in Botswana lo scorso undici novembre, nel Paese africano sono stati accertati in totale tre casi. Sei, invece, provengono dal Sudafrica, dove questa forma ha fatto la sua comparsa tre giorni dopo. Qui, i positivi si concentrano tutti nell’area urbana di Gauteng, tra Pretoria e Johannesburg. L’ultimo caso riguarda, invece, un cittadino 36enne di Hong Kong, ma in Sudafrica nel periodo tra il 22 ottobre e l’11 novembre. Negativo al rientro in Asia, durante il periodo di quarantena, il 13 novembre successivo, ha scoperto di aver contratto il virus.

Variante B.1.1.529, contagiosità e mutazioni: cosa sappiamo

Tra i primi a lanciare l’allarme, il dottor Tom Peacock, virologo dell’Imperial College di Londra, che su un sito web ha ha pubblicato i dettagli della scoperta, spiegando: «La quantità incredibilmente elevata di mutazioni Spike può essere motivo di reale preoccupazione». Su Twitter ha poi argomentato: «Si notato picchi strani che dovrebbero essere monitorati con attenzione, anche se alcuni indizi, e spero sia così, potrebbero far pensare a una variante non eccessivamente trasmissibile. È la prima volta che noto una cosa del genere». Anche Ravi Gupta, professore di microbiologia clinica all’Università di Cambridge, si è detto preoccupato, in quanto due delle mutazioni rintracciate in B.1.1.529 «hanno mostrato un elevato grado di infettività e contestualmente ridotto il riconoscimento degli anticorpi».

Just spotted: very small cluster of variant associated with Southern Africa with very long branch length and really awful Spike mutation profile including RBD – K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505Hhttps://t.co/kgA9c1hKDa — Tom Peacock (@PeacockFlu) November 23, 2021

Le origini della nuova variante B.1.1.529

Francois Balloux, direttore dell’UCL Genetics Institute, ha provato a scandagliare i motivi che scatenerebbero un così elevato numero di mutazioni in una sola variante, arrivando a suggerire che potrebbe essere dovuto all’evoluzione del virus all’interno di un organismo già affetto da un’infezione cronica. Magari un paziente con Hiv o Aids, le cui patologie non erano state trattate. «Non mi sorprenderei se B.1.1.529 fosse scarsamente riconosciuta dagli anticorpi neutralizzanti rispetto ad Alpha o Delta». Tuttavia «è difficile stabilire quanto possa essere contagiosa in questa fase. L’attualità impone un’analisi e un’attenzione costanti. Ma non una preoccupazione eccessiva, tranne se il numero dei positivi non si impennasse nel prossimo futuro».

In ogni caso, quella relativa alle varianti, rimane una situazione con cui negli ultimi due anni il mondo ha dovuto imparare a convivere. Come sottolinea Meera Chand, direttrice presso l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito. Per questo, ha spiegato al Guardian, «in collaborazione con organismi scientifici di tutto il mondo, monitoriamo costantemente lo stato delle varianti di Sars-CoV-2». D’altronde, «è nella natura dei virus mutare spesso e in modo casuale, non è insolito che si verifichino piccoli numeri di casi con nuove serie di mutazioni. Qualsiasi variante che mostri prove di diffusione viene valutata rapidamente», ha affermato.