Vanguard – Agenti speciali, stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Jackson Lou e Jackie Chan sono i protagonisti di Vanguard – Agenti speciali in onda questa sera, giovedì 16 giugno 2022 alle 21.20 su Italia 1. Diretto da Stanley Tong e uscito nelle sale cinematografiche nel 2020, racconta la storia di un finanziere cinese costretto da un terrorista a racimolare soldi per i suoi progetti.

Vanguard – Agenti speciali: cosa sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Vanguard – Agenti speciali: la trama

Maasym, capo di un gruppo terroristico, costringe Qin Guoli, contabile cinese che lavora in Gran Bretagna, a reperire i capitali necessari per concretizzare i suoi progetti. Costretto ad accettare, non si lascia intimidire, avverte Scotland Yard e, nel corso di un’operazione militare, il terrorista viene ucciso. Ma i guai per lui non finiscono: il figlio di Maasym, Omar, intenzionato a impadronirsi del patrimonio del padre, di cui solo Guoli conosce il nascondiglio, lo fa rapire assieme alla moglie con l’aiuto di Broto, capo dei feroci ‘Lupi Artici’. E sarà proprio allora che interverranno gli agenti di Vanguard, intenzionati non solo a liberare la vittima ma anche a proteggerne la figlia Fareeda, che si trova in Africa, e ad avviare la caccia al tesoro di Maasym per evitare che cada nelle mani di persone sbagliate. Obiettivi che difenderanno con le unghie e con i denti nel corso di una vera e propria guerra che, dalla terra africana, si spingerà in Medio Oriente, fino a Dubai, dove si concluderà con la tanto attesa resa dei conti.

Vanguard – Agenti speciali: il cast

Oltre a Jackie Chan nei panni di Tang Huanting, nel cast troviamo anche Jackson Lou (Qin Guoli), Yang Yang (Lei Zhenyu), Ai Lun (Zhang Kaixuan), Miya Muqi (Mi Ya), Zhenwei Whang (Xiao Wei), Yang Jian Ping (Jian Ping), Zhu Zhengting (Shendiao), Xu Ruohan (Fareeda), Brahim Achabbakhe (Broto), Eyad Hourani (Omar), Tomer Oz (Tunda), Mir Sawar (Kalasu), Sayed Badreya (Abati), Tam Khan (Marder), Eric Heise (Greg Dawes), Jeffrey Gullbrand (Josef) e Trishna Singh (Laila).

Vanguard – Agenti speciali: cinque curiosità sulla pellicola

1) Vanguard – Agenti speciali: pareri contrastanti

Guardando a siti come Rotten Tomatoes e Metacritic, il film ha portato a casa recensioni parecchio contrastanti. Il denominatore comune, tra tutte, rimangono gli apprezzamenti alla performance di Jackie Chan, fulcro della storia, e le scene d’azione, realistiche e ben costruite. Per il resto, particolarmente criticata la trama, spesso poco consistente, gli antagonisti, poco incisivi, e i dialoghi, poco sorprendenti.

2) Vanguard – Agenti speciali: faccia a faccia col pericolo

Sul set non sono mancati gli incidenti. A gennaio 2019, mentre girava una scena con un jet ski, Jackie Chan è rimasto intrappolato in acqua sotto una roccia, rischiando di annegare.

3) Vanguard – Agenti speciali: la versatilità di Chan

Tra gli artisti che hanno preso parte alla colonna sonora ufficiale spicca anche Jackie Chan, che canta nel pezzo Ambition in my heart.

4) Vanguard – Agenti speciali: girovagando per il mondo

Le riprese si sono spalmate su più location internazionali. Dal Zambia a Dubai, passando per Emirati Arabi, India e Regno Unito, nello specifico Londra.

5) Vanguard – Agenti speciali: un discreto feedback

Nelle prime due settimane di proiezioni in Cina, Vanguard – Agenti speciali ha guadagnato 246 milioni di yuan (circa 37 milioni di dollari), mentre negli Stati Uniti, al debutto, ha totalizzato circa 400 mila dollari su un totale di 1375 sale e 178 città.