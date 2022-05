Vangelis vita privata, malattia e causa della morte del musicista che firmò le musiche di Blade Runner e Momenti di Gloria

Vangelis, o Evangelos Odyssey Papathanassiou, è uno dei più celebrati compositori di musica elettronica della sua epoca. Ha firmato le colonne sonore di film famosi, come Blade Runner. Vangelis è morto il 17 maggio 2022 in Francia, per complicazioni legate al Covid-19. Ecco cosa sappiamo della vita privata di Vangelis, della sua malattia e della collaborazione con Barilla che ha reso orgogliosi gli italiani.

Vangelis, chi è: vita privata e vero nome

Vangelis è nato in Grecia, a Agria, il 29 marzo 1943. Di talento e appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato a comporre a soli 4 anni, imparando da solo gran parte della lettura e scrittura di note musicali. Successivamente ha fondato il gruppo pop Forminx nei primi anni sessanta, con cui è diventato popolare in Grecia. Durante la rivolta studentesca del 1968 si è trasferito a Parigi e ha fondato il gruppo di rock progressivo Aphrodite’s Child con Demis Roussos e Loukas Sideras.

Da lì la sua carriera ha spiccato il volo fino al 1982, anno in cui ha vinto l’Oscar per la colonna sonora del film Momenti di gloria di Hugh Hudson. Nello stesso anno ha iniziato a collaborare con il regista Ridley Scott per il quale ha scritto la colonna sonora per Blade Runner, divenuta presto un cult, come d’altronde il film stesso. Per lo stesso regista firmerà, qualche anno più tardi, la colonna sonora di 1492 – La conquista del paradiso.

La malattia

L’annuncio della sua morte, avvenuta in un ospedale francese nel quale era in cura per una malattia, è stato dato dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis con un tweet. Si è poi appreso che Vangelis è deceduto per complicazioni da Covid-19.

Vangelis e Barilla

Una versione di Hymne, riarrangiata nel 1985 dal gruppo strumentale Press Agency, è stata utilizzata negli anni 80, 90 e anche oggi dalla Barilla nei suoi spot. Gran parte del pubblico identifica il brano come “la musica della Barilla”, ignorando che invece si tratti della musica realizzata qualche anno prima per un documentario intitolato Opéra Sauvage. Il tema del brano è costruito su una scala diatonica maggiore (precisamente in tonalità di re bemolle maggiore); la sequenza di note, in senso ascendente e discendente, non contiene “salti”: in virtù di questa semplicità di esecuzione e della popolarità acquisita, moltissimi ragazzi approcciarono la musica imparando questo tema.