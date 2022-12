Vanessa Scalera: biografia e marito dell’attrice di Filumena Marturano

«Questo insegna Eduardo con Filumena, a perdonare. All’inizio tra i due protagonisti si consuma un amore sessuale e sensuale, che poi si trasformerà in amore: per la prima volta i due si guardano in faccia e capiscono chi sono». Così Vanessa Scalera racconta a Vanity Fair il suo ruolo in Filumena Marturano. Ecco la biografia e chi è il marito dell’attrice, nota anche per il suo ruolo come Imma Tataranni.

Vanessa Scalera, biografia e marito: la carriera fino a Filumena Marturano

Classe ’77, di Mesagne (nel Brindisino), Vanessa Scalera si trasferisce a Roma e si diploma alla scuola di teatro La Scaletta. Inizia la sua carriera nel mondo del teatro, che diventa così la sua vocazione. Nel 2009 arriva l’esordio al cinema con Vincere di Marco Bellocchio. Il grande pubblico inizia a conoscerla e ad apprezzarla nel ruolo di Imma Tataranni nella serie televisiva ambientata a Matera Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Nel suo CV spiccano anche alcuni cortometraggi.

Per questo ruolo, ha vinto il Premio Flaiano nel 2020. Ha vinto anche il Nastro d’argento nel 2022 con L’Arminuta. Non ha figli, ma ha da 14 anni una relazione con il regista e attore teatrale Filippo Gili, che l’ha diretta anche in alcune occasioni.

Cosa ha detto sul suo lavoro

«Quando incontrai Massimiliano per la prima volta durante il provino di Imma Tataranni è stato un colpo di fulmine un po’ come accade nelle storie d’amore. Massimiliano è un attore che amo e che stimo, lavorare con lui è come stare a casa. E poi mi ha aiutato ad ammorbidire alcune intemperanze del mio carattere» spiega su Massimiliano Gallo, che interpreta qui il ruolo del marito di Filumena.

«Ci siamo sostenuti a vicenda in questa sfida complicata legata a nomi del calibro di De Filippo Eduardo, Sophia Loren e Marcello Mastroianni» conclude l’attrice.