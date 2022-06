Vanessa Incontrada ancora vittima di body shaming tra social e riviste di gossip

Vanessa Incontrada e il body shaming: ci risiamo. L’attrice combatte da anni la propria battaglia personale sull’accettarsi e contro i pregiudizi sull’aspetto fisico. Ma desso due episodi separati quelli che hanno coinvolto la conduttrice, uno legato alla propria pagina social e l’altro a una foto pubblicata in copertina dalla rivista di gossip Nuovo, hanno riaperto le polemiche. Nel primo caso, il post su Instagram ritraeva una Incontrada intenta a correre e allenarsi, mentre nell’altra si trova in spiaggia, in bikini. L’attrice combatte da anni contro il body shaming e da tempo ha scelto di mostrare il proprio corpo proprio per lanciare un messaggio contro i pregiudizi sull’aspetto fisico.

Il post su Instagram in cui corre

Il primo episodio risale a qualche giorno fa. Vanessa Incontrada pubblica una foto in cui si allena e corre, in bianco e nero, con a corredo la frase «Avanti tutta». Un post come tanti, che però ha collezionato un ampio numero di critiche e commenti al limite del body shaming. In tanti, uomini e donne, le hanno chiesto di non allenarsi per non dimagrire, oppure hanno scritto frasi come «sei come tutte» o «sei cambiata», associando l’allenamento a un’eventuale voglia di perdere peso. Commenti che hanno generato vere e proprie battaglie verbali tra gli utenti, tra chi l’ha criticata e chi, invece, l’ha strenuamente difesa. In tanti l’hanno esortata a proseguire, seguendo semplicemente ciò che vuole fare, come fatto in passato.

La foto della rivista Nuovo

E poi c’è il caso di oggi. La rivista di gossip Nuovo ha titolato «Vanessa Incontrada sfoggia il bikini». In copertina campeggia una foto dell’attrice in pose scomposte, che come in tanti hanno specificato sono «al limite del body shaming». Ai fan della conduttrice non è piaciuta la scelta editoriale di pubblicare soltanto foto sì in costume ma anche in pose molto scomposte, in cui non la si valorizza. E ora lei, che per anni ha combattuto (e sofferto) contro il body shaming, si vede riportata al centro di un vero e proprio vortice. Quella contro i pregiudizi sul suo aspetto fisico è una battaglia che Vanessa Incontrada porta avanti da anni. Dopo la gravidanza il suo corpo è cambiato e sui social network ha ricevuto un turbine di insulti e commenti sarcastici o sprezzanti, che lei ha combattuto con il sorriso e con due scelte importanti. Una è stata sfilare per la casa di moda Elena Mirò, nata per le taglie forti. L’altra il monologo del 2019 in cui ha sottolineato come sia importante accettarsi.