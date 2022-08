Vanessa Incontrada a Selvaggia Lucarelli: «Non parlare più di me»

Vanessa Incontrada avrebbe chiesto a Selvaggia Lucarelli di non parlare più di lei sui social e non solo. La notizia arriva direttamente dal profilo Instagram della giornalista. La giudice di Ballando con le Stelle non ha reso pubblici i dettagli dei contenuti dei messaggi ricevuti, ma li ha riassunti in una storia su Instagram, citando testualmente solo la parte finale. La storia è stata poi letta dai suoi followers.

Vanessa Incontrada a Selvaggia Lucarelli: la storia su Instagram

«Mi succede di ricevere un suo messaggio di spiegazioni confuse (i cui contenuti giustamente tengo per me), che si chiude (questo invece lo dico) con un ‘Gradirei non essere più nominata nei tuoi post’» spiega Selvaggia Lucarelli.

«Ora , al di là del fatto che non ho ben capito se almeno posso nominarla negli articoli, chiarisco che i giornalisti non sono megafoni buoni solo quando devono lisciarti nell’intervista per l’ennesima copertina vittimistica. Per cui, gentile Vanessa Incontrada, non permetterti di chiedere a un giornalista di non nominarti, se non nei toni che gradisci tu. Non funziona così, dopo anni di luminosa carriera dovresti saperlo. Così come dovresti sapere che alla quarta copertina per dire “non parlate del mio corpo”, parlando del tuo corpo, può succedere che qualcuno a cui magari eri anche simpatica ti dica che ci stai marciando» si legge nella storia.

Da dove nasce la polemica

La polemica era scoppiata all’inizio di agosto 2022, quando Vanessa Incontrada aveva rivelato in anteprima la copertina di Vanity Fair con una sua foto. Selvaggia Lucarelli aveva quindi scritto un post su Instagram. Secondo il post, la Incontrada avrebbe esagerato nel puntare l’accento sul body shaming, soprattutto su una foto di copertina che questa volta appariva agli occhi della Lucarelli – e non solo ai suoi – visibilmente ritoccata.

Anche l’attrice Sabrina Ferilli ne aveva parlato, dichiarando che la Incontrada aveva comunque degli ottimi guadagni. Ora arriva la richiesta da parte dell’attrice, conduttrice e showgirl di non fare il suo nome. La Lucarelli, però, non ha intenzione di non nominarla più.