Vanessa Incontrada, Selvaggia Lucarelli contro la foto: «Ha rotto il…»

«Ok per la copertina in cui mi dite bellissima, non parliamo più del corpo della Incontrada però mi raccomando parliamo del corpo di Vanessa Incontrada fingendo di parlare d’altro. Posso dire? Questa storia ha rotto il cazzo». Con queste parole affidate al suo profilo ufficiale Instagram Selvaggia Lucarelli parla della nuova foto per la prossima copertina di Vanity Fair che vede nuovamente protagonista Vanessa Incontrada. Non è la sola. Anche Sabrina Ferilli avrebbe attaccato la Incontrada dopo l’ennesima foto e l’ennesimo messaggio sul body shaming.

Selvaggia Lucarelli: il commento sui social su Vanessa Incontrada

Secondo la giornalista, l’uso del messaggio positivo della Incontrada è durato anche troppo. Nulla contro il messaggio in sé, quindi, ma su come lo si usa, con già più di una copertina retribuita sulla rivista patinata. Anche i fan della Lucarelli e della stessa Incontrada ritengono che la conduttrice e attrice potrebbe parlare anche di altro. In più, sarebbe difficile credere al fatto che venga allontanata o insultata per il suo fisico quando sono in tanti a farle complimenti anche sotto al palco.

Oltre alla Lucarelli, alcuni fan della Incontrada hanno sottolineato che la foto intera avrebbe subìto un leggero ritocchino. «Questa foto di copertina è così ritoccata da sembrare molto magra, allora io dico: se si parla di offese alla persona con un determinato argomento, siate coerenti e non ritoccate le foto», si legge in un commento alla copertina sul profilo dell’attrice.

Al centro della polemica la foto scelta per Vanity Fair

Secondo Sabrina Ferilli il problema è un altro: andrebbe fatta una storia o una copertina in meno e magari parlare del proprio lavoro. Infatti, l’attrice ha sottolineato che, in realtà, la Incontrada sta lavorando anche tanto – meritatamente. Stando alla foto, la nuova copertina sarà a disposizione nel numero del 17 agosto,.