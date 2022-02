Vanessa Incontrada: fiction, marito e figli della notissima conduttrice televisiva spagnola

Attrice, showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola naturalizzata italiana, Vanessa Incontrada è uno dei volti più noti e amati della tv: vediamo quali sono le sue fiction più famose, chi è il marito e chi sono i suoi figli.

Vanessa Incontrada: le fiction

Dopo gli esordi in televisione con la conduzione di Super su Italia Uno (1998-2000) e di Sanremo Giovani al fianco di Pippo Baudo (2001), nel 2003 ha debuttato sul grande schermo come protagonista femminile de Il cuore altrove di Pupi Avati, vincendo anche il premio come giovane attrice emergente al Festival di Fiano. Alternando sempre l’attività cinematografica con quella da presentatrice, queste le principali fiction in cui ha recitato:

Caruso – La voce dell’amore (2012)

Anna e Yusef – Un amore senza confini (2015)

Don Matteo 10, episodio 10×26 (2016)

Non dirlo al mio capo (2016-2018)

Il capitano Maria (2018)

Come una madre (2020)

Fosca Innocenti (2022)

Vanessa Incontrada: marito e figli

Dal 2007 l’attrice è legata sentimentalmente a Rossano Laurini, imprenditore toscano e direttore artistico di alcune discoteche di Follonica. I due si sono conosciuti quando entrambi erano impegnati: lui era infatti sposato con Chiara Palmieri e lei era fidanzata con il fratello di quest’ultima Andrea. Le due donne erano anche molto amiche ma, con l’inizio della relazione tra Vanessa e Rossano, i rapporti si sono incrinati.

Per tutti questi fattori, sin dall’inizio, la loro storia d’amore è stata molto difficile e non priva di critiche e pettegolezzi dall’esterno e sui giornali. Spesso accusata di aver rubato il marito all’amica, la Incontrada si è sempre difesa dicendo di essere arrivata nel momento in cui la loro storia si era già sgretolata: “Non ho rubato nessuno, quando succedono queste cose c’è già una frattura”.

Dall’amore tra Vanessa e Rossano (che non sarebbero comunque sposati), nel 2008 è nato Isal, primo figlio dell’attrice e secondo dell’imprenditore. Ormai tredicenne, con la mamma ha un rapporto speciale fatto di dialoghi sempre franchi ed intensi.