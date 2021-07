Finalmente Estate! ecco un decalogo degli oggetti fondamentali da portare con sé, accessori must have, per rendere perfetta la giornata al mare, all’insegna di comfort e relax. Dal cappello in paglia che parla di mare alla maxi-bag per contenere tutto quello che ci serve in spiaggia, dal costume di tendenza super elegante al solare ad alta protezione da usare anche sulle pelli ancora bagnate. Dal telo mare fantasia agli speaker per ascoltare la musica ecosostenibili e waterproof. Senza scordare l’e-book resistente agli schizzi e i microdrink aromatizzanti per l’acqua, vegani e a base di frutta, sono ideali per idratarsi facendo un carico di vitamine. Non resta che partire, in stile balneare ovviamente!

Dieci cose indispensabili da portare in spiaggia

Il cappello di paglia

Un must è sicuramente il cappello in paglia, per proteggere la testa da colpi di calore, questo di Leontine Vintage canta “Onda su Onda”.

Occhiali con lenti scure

Indispensabili, ça va sans dire, gli occhiali da sole, in acetato, con grandi lenti scure per schermare i raggi solari, di Pucci Eyewear.

Waterdrop: il microdrink a base di frutta

Gustosi e freschi i microdrink che si sciolgono in acqua sono compatti e green a base di frutta. Perfetti per reintegrare i liquidi in una calda giornata estiva.

La borsa in paglia, un classico intramontabile

La borsa di paglia, è un altro classico intramontabile. Meglio sceglierla maxi così da contenere tutto il necessario per la spiaggia, magari diviso in altre piccole pochette, in modo che tutto sia a portata di mano.

Gli speakers meglio se impermeabili

Perfetti per ascoltare la musica in relax distesi al sole o mentre si fa sport. Questi speakers No Bounds di House of Marley sono wireless ed ecosostenibili, oltre che impermeabili, galleggianti e resistenti alla polvere.

Il costume intero, must senza tempo

Must have di stagione questo intero di Eres ha una linea minimal molto chic e dei giochi geometrici.

Il kindle, per leggere in completo relax

Per leggere un buon e-book all’ombra e in relax indispensabile il Kindle Paperwhite, che è resistente all’acqua, acquistabile su Amazon.

Espadrilles per ogni occasione

Le calzature estive per eccellenza sono perfette da portare in spiaggia nella loro in versione bassa e con cinturino alla caviglia, come queste Espadrilles.

Il solare: alta protezione, sempre

Fondamentale per proteggere la pelle dai raggi dannosi del sole, il Fotoprotector Fusion Gel Sport SPF 50 di ISDIN è un gel solare ad altissima protezione in versione innovativa, applicabile anche sulle pelli bagnate.

Il telo mare meglio se in pendant con costume e caftano

Il più cool è colorato e ultra leggero, allegro e a rapida asciugatura il telo mare può essere scelto in pendant con costume da bagno e caftano.