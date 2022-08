Valle Camonica, cade da un dirupo: muore giovane donna

Era andata a fare un’escursione in montagna, nella suggestiva cornice della Valle Camonica, poi il dirupo. Non c’è stato nulla da fare per la donna di origini bresciane. La 31enne stava facendo l’escursione con un’altra persona. A quanto si apprende, la giovane di Montichiari – sempre nel Bresciano – sarebbe precipitata nella zona tra Passo Ignaga e Valsaviore, a circa 2.300 metri di quota. Allertati i soccorsi. La donna è stata trasportata con l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare.

Valle Camonica, donna muore cadendo durante un’escursione

La 31enne era partita con un’altra persona dal rifugio Maria e Franco, con l’obiettivo di raggiungere Val Adamé. Dopo l’allarme, la centrale ha disposto l’elisoccorso di Sondrio, che è arrivato sul posto. Per l’intervento si sono recate sul posto anche le squadre territoriali della V delegazione Bresciana, Stazione di Media Valle Camonica.

Purtroppo, la donna non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale. Il medico che si trovava nell’elisoccorso ha potuto solo constatare il decesso. La 31enne è quindi morta sul colpo.

Salva l’altra persona che era con lei

L’altra persona che era con lei sta bene ed è salva. Purtroppo, non si può dire lo stesso per la donna, che è stata recuperata dal soccorso alpino già senza vita.

Per il momento, non si sa nulla della donna, se non le sue iniziali: I.M. La Valle Camonica è considerata una delle mete preferite dagli escursionisti. La vallata lombarda è la più estesa delle Alpi centrali e ci sono tantissimi rifugi e percorsi di montagna. Il luogo è anche sede di diversi parchi naturali. I dieci comuni più popolosi che si trovano in questa zona sono: Darfo Boario Terme, Costa Volpino, Bisogne, Esine, Lovere, Breno, Piancogno, Pian Camuno, Edolo e Bienno. La zona è a forte vocazione turistica anche dopo lo stop dovuto ai due anni di pandemia.