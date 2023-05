Vallanzasca, per i giudici può tornare ad usufruire dei permessi premio

I giudici del tribunale di Milano hanno scelto di ammorbidire la loro posizione rispetto a Renato Vallanzasca, il celebre criminale al centro della cronaca nera della Milano degli anni ’70 e ’80. La decisione è stata riferita poche ore fa.

Renato Vallanzasca potrà tornare ad usufruire dei permessi premio

Buone notizie per il famoso carcerato meneghino, che dopo la revoca che gli era piombata sulla testa lo scorso febbraio potrà finalmente tornare ad usufruire di una serie di permessi premio che gli permetteranno di frequentare, per qualche giorno e per qualche ora, una comunità alla quale si era avvicinato in passato. Lo ha annunciato quest’oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano dopo aver accolto l’istanza dagli avvocati della difesa, Corrado Limentani e Paolo Muzzi. L’annuncio è arrivato, tra le altre cose, in concomitanza con il compleanno del boss, che oggi compie 73 anni.

«L’interruzione della fruizione del beneficio dei permessi premio – ha scritto il nuovo collegio giudicante -, alla luce degli atti, appare una sanzione eccessiva e ingiustificata, anche e soprattutto perché gravemente penalizzante nei confronti di un soggetto che ha trascorso un lunghissimo periodo in carcere e che ha la necessità di strutturare un percorso di risocializzazione che ad oggi sembra essere stato intrapreso con serietà».

Qualche settimana fa la richiesta venne rigettata

Come detto in precedenza, a febbraio la richiesta di permessi premio era stata rigettata dal tribunale di Sorveglianza alla luce di un «comportamento anomalo» per cui il detenuto era stato sottoposto a visita neurologica. Nel rigetto, i giudici avevano scritto che la sua patologia, per quanto non ancora accertata, «rendeva problematico per lo stesso gestire gli spazi di libertà connessi al beneficio richiesto, in particolare in relazione al rispetto degli orari». Ma la difesa, che ha fatto leva sulla «condotta esemplare» avuta da Vallanzasca durante analoghi permessi concessi nel recente passato, è riuscita a far accogliere il proprio reclamo dal nuovo collegio giudicante.