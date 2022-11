Valerio Scanu: «Ho avuto un tumore, vivo con mezzo polmone in meno»

«Nel marzo del 2020 sono stato operato, mi hanno asportato metà polmone. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l’eroe». Così Valerio Scanu racconta la vicenda del tumore al polmone nel salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. «Con i medici lo abbiamo sempre chiamato il tumoretto, era una roba di neanche 2 centimetri, ma non si poteva fare l’esame con l’ago istologico perché era molto centrale» ha spiegato il cantante e conduttore.

Valerio Scanu racconta l’esperienza delle cure per il tumore al polmone

«A mio padre dissi che era una cicatrice, nella videochiamate mi toglievo l’ossigeno per non farlo preoccupare. E per non farlo venire in ospedale mi sono inventato un’ordinanza del Comune di Roma, e che se fosse venuto senza permesso durante le restrizioni per il covid lo avrebbero arrestato». Così Valerio ricorda la bugia detta ai genitori per non farli preoccupare e non farli venire in un momento in cui uscire significava mettere a rischio la vita.

«L’esame estemporaneo istologico accertò che si trattava di adenocarcinoma, quindi un tumore maligno, mi hanno tolto tutti i linfonodi, ma non c’è stato bisogno di terapia. L’unico cruccio che ho è che mio padre poi è morto di covid, anche questa una malattia che ha compromesso i suoi polmoni: nutro un senso di colpa perché ho pensato che si fosse caricato sulle sue spalle la mia malattia» continua.

L’intervista nel salotto di Serena Bortone

«Dopo la sua morte mi sono riempito di impegni, lavoro, studio, tutto pur di dimenticare ma la cosa va rielaborata: sto facendo un percorso da uno psicoterapeuta, ho capito che avevo fatto un lavoro di diciassociazione, a volte pensavo che non fosse mai esistito» confessa.

«Questa esperienza mi ha fatto capire che avevo bisogno di avere qualcuno al mio fianco. Se ci fosse stato, Luigi mi sarebbe sicuramente stato accanto. È un uomo semplice e mi piace che si dedichi con convinzione agli altri. Una volta mi sono lasciato scappare che desideravo tanto l’aranciata zero, lui è riuscito a recuperarne una bottiglia e una sera l’ho trovata a casa» conclude. Valerio si è infatti sposato da poco.