Valerio Scanu si sposa con Luigi Calcara: chi è il compagno

Valerio Scanu ha deciso di convolare a nozze con Luigi Calcara, un giovane ingegnere che lo ha fatto innamorare. Pubblicando la proposta di matrimonio sui social, il cantante ha fatto coming out. Finora della storia d’amore con Calcara c’erano pochi segnali online, ma in vista delle nozze sicuramente avremo più informazioni.

Valerio Scanu si sposa con Luigi Calcara: chi è il futuro sposo?

È ufficiale: Valerio Scanu sposerà Luigi Calcara. I due fanno coppia dal 2020 e hanno da poco deciso di suggellare il loro amore con il vincolo matrimoniale. Ma chi è il compagno del famoso cantante Scanu? Originario della Sicilia, Luigi Calcara si è trasferito a Roma alcuni anni fa per prendere una cattedra come professore all’Università Sapienza della capitale. Essendo un giovane ingegnere, tiene diverse lezioni per il corso di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica. In base a quello che si apprende online, il dott. Calcara ha 32 anni e ama trascorrere le vacanze al mare, nella sua Sicilia. Anche Scanu condivide questo interesse, essendo sardo d’origine.

La proposta di matrimonio

Proprio perché Scanu e Calcara non hanno condiviso molto della loro relazione sui social non è sfuggito ai fan il video della romantica proposta di matrimonio. Nella ripresa, fatta da un amico della coppia, si vede Scanu inginocchiarsi davanti al compagno, porgendogli un anello: «Mi vuoi sposare?». Ha ricevuto immediatamente un «sì». In sottofondo, oltre agli applausi degli amici e familiari, una canzone di Eros Ramazzotti.

La proposta di matrimonio dell’ex protagonista di Amici ha spiazzato non solo il fidanzato, che – come si vede nel filmato – ha inizialmente strabuzzato gli occhi, rimanendo letteralmente a bocca aperta per l’emozione; ma anche i suoi fan, che hanno accolto la notizia come un vero e proprio coming out. Prima della lieta notizia, Scanu non aveva mai parlato apertamente della sua omosessualità.