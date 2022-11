Valerio Scanu: età e compagno del cantante di “Per tutte le volte che”

Chi è il compagno di Valerio Scanu? Il cantante, vincitore di Sanremo nel 2010, ha fatto la proposta di matrimonio all’uomo che gli ha rubato il cuore. Di origine siciliana, coetaneo e professore di ingegneria, il promesso sposo ha detto subito «sì».

Il compagno di Valerio Scanu: età e nome

Il compagno di Valerio Scanu si chiama Luigi Calcara, ha 32 anni ed è originario della Sicilia. Classe ’90 proprio come Scanu, Luigi vive a Roma e da molti anni è un professore di ingegneria elettrica all’Università La Sapienza. Probabilmente ha conosciuto il suo futuro marito circa due anni fa, nel 2020. Nei giorni scorsi è arrivata la proposta da parte del cantante.

Nel video si vede un gruppo di amici posizionato a semicerchio, in trepidante attesa aspetta dell’arrivo di Valerio. Questi poco dopo si inginocchia e chiede a Luigi Calcara di diventare suo marito. Luigi risponde subito sì: un responso tuttavia non dato per scontato dal cantante, che in seguito ha mostrato nelle stories i battiti accelerati del suo cuore, segnati dallo smartwatch. «Ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo» ha poi detto il musicista in una intervista al Corriere della Sera.

La biografia del cantante

Nato a La Maddalena, in provincia di Sassari, il 10 aprile del 1990, Valerio Scanu ha 32 anni ed è alto 173 cm. Ha ottenuto popolarità come cantante solista tra il 2008 ed il 2009, partecipando all’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nel quale si è classificato secondo.

Dopo l’esperienza televisiva ha firmato un contratto con l’etichetta discografica EMI Music, conclusosi nel 2013, per poi passare alla NatyLoveYou, del cui marchio è titolare. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2010, vincendo con il brano Per tutte le volte che…, e nel 2016, con Finalmente piove. Tra i vari riconoscimenti ricevuti ricordiamo 4 Wind Music Awards, un TRL Award e un Venice Music Awards.

Nel 2020 il cantante ha dovuto dire addio al suo papà, che è venuto a mancare a causa di alcune complicanze con il covid. Nel 2022, invece, si è laureato in Giurisprudenza all’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento, con 110 e lode.