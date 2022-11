Valerio Lundini chi è: età, fidanzata e libro del comico e conduttore

Chi è Valerio Lundini? Il comico e conduttore romano ha 36 anni ed è considerato uno dei volti emergenti nel panorama della televisione italiana. L’occasione che gli è valsa la celebrità risale al 2020, a quando Nicola Savino lo ha chiamato come co-conduttore a L’altro Festival. Lo spettacolo ha accompagnato la kermesse sanremese e consacrato Lundini come talento del nonsense. Di recente ha pubblicato un nuovo libro: Foto mosse di famiglie immobili.

Chi è Valerio Lundini: età e biografia

Valerio Lundini è nato a Roma l’11 marzo 1986 e oggi ha dunque 36 anni. Ha studiato al liceo scientifico e che poi si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, che ha però lasciato al terzo anno. In seguito si è laureato in Lettere, e poi si è diplomato presso la Scuola Romana dei Fumetti. Dal pubblico si è infatti subito fatto apprezzare per il suo eclettismo. Sul web lo hanno reso famoso i suoi sketch comici, ma anche le sue doti da musicista. È anche autore di testi radiofonici e televisivi, un disegnatore fenomenale e redattore della rivista Linus. Ha collaborato con tanti grandi comici come Nino Frassica e Lillo & Greg, mentre in televisione lo abbiamo visto in Battute.

In tutta Italia ha inoltre portato spettacoli teatrali brillanti, che hanno sempre riscosso grande successo. Nel settembre 2020, poi, è andato in onda con Una pezza per Lundini, in seconda serata su Rai2. Suona il pianoforte in una band chiamata VazzaNikki. Ama i musical di Mel Brooks e i libri di Woody Allen.

La fidanzata del comico

Nonostante la notevole esposizione mediatica, non conosciamo molti dettagli sulla vita privata di Valerio Lundini. Tra le sue amicizie c’è quella con la collega Emanuela Fanelli. Su di loro si è parlato pure di un flirt, che però non è stato confermato. Valerio Lundini ha spiegato recentemente a Vanity Fair che vive «con una donna, da circa un anno», della quale però non si conosce l’identità.