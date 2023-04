Valeria Solarino: età, marito, figli e biografia dell’attrice

Valeria Solarino nasce il 4 novembre del 1979 a El Morro de Barcelona in Venezuela da padre siciliano e mamma torinese. Proprio a Torino vive la sua infanzia e fin da giovanissima dimostra una grande passione per il cinema. Dopo aver iniziato e abbandonato gli studi in Filosofia all’Università di Torino, decide di dedicarsi al teatro e frequenta il Teatro Stabile.

Gli esordi nel cinema

Il suo debutto avviene sul palcoscenico dove, dopo alcune interpretazioni, viene notata dal regista Mimmo Calopresti che la sceglie per una parte in La felicità non costa niente nel 2003. Sempre nello stesso anno interpreta anche il film Fame chimica di Paolo Vari e Antonio Bocola. Queste pellicole aprono alla Solarino le porte del grande cinema italiano, tanto che nel 2005 è protagonista accanto a Fabio Volo del film La febbre di Alessandro D’Alatri. Una pellicola che la consolida nel panorama cinematografico italiano.

Nel 2008 è candidata al David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Signorina Effe di Wilma Labate. A questa pellicola seguiranno molti film di successo tra cui molte pellicole di Giovanni Veronesi, il regista che diventerà anche suo compagno nella vita. Tra i suoi ruoli più celebri ricordiamo quelli in Che ne sarà di noi, Manuale d’amore 2 e 3, Una donna per amica, Genitori & Figli – Agitare bene prima dell’uso, La settima onda, Mi chiamo Maya, A casa tutti bene, Quanto basta e Quando di Walter Veltroni nel 2023.

Valeria Solarino ha interpretato ruoli anche in fiction di successo per la televisione, come Anna Garibaldi, Maltese – Il romanzo del Commissario, la trilogia di Smetto quando voglio, Vallanzasca – Gli angeli del male e nel 2013 è entrata nel cast della seconda stagione della serie Una grande famiglia.

La vita privata

L’artista è molto riservata circa la sua vita privata sulla quale non emergono indiscrezioni. È fidanzata con il regista Giovanni Veronesi e non hanno figli.